La confesión más íntima y personal de Dani Martin

En Hollywood no eres nadie si no tienes representante. Tampoco si no vas al psiquiatra , En Argentina, es probable que alguien te hable de su terapeuta antes que de su propia familia. En España, el cuidado de la salud mental sigue siendo algo tabú: una muestra de debilidad, algo que no sólo no se cuenta, sino que directamente no se practica… Hasta que es imprescindible porque la depresión nos ha golpeado. Y quien dice depresión dice cualquier otro mal que afecte nuestra mente. Por esa razón, en pleno debate sobre la importancia de estar mentalmente sanos (más en tiempos de pandemia), ha sido relevante el gesto de Dani Martín (44 años), que ha publicado en sus redes un texto que podemos resumir con uno de esos titulares que lo dicen todo: «El psiquiatra a día de hoy es mi paraíso».

A bordo de un avión que parece llevarle de vacaciones, el cantante habla de ese lugar maravilloso al que se dirige: «Es silencioso, cómodo, a veces paso calor, me emociono, conecto con mi infancia, como mi tristeza, con mis carencias, mis errores ». Dani habla del trabajo de los especialistas que le ayudan (reconoce que no tiene enfermedad mental diagnosticada, «ni busco apoyo, sólo soy alguien que vomita esto aquí porque me ha salido»), a ellos les dedica unas palabras: «No sólo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, llenos de cosas desordenadas, con polvo, descuidadas, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y ya no necesitamos».

Dani Martín ha usado siempre las redes de manera honesta y sincera, compartiendo con sus seguidores momentos importantes de su vida que consideraba también importantes para los demás: la muerte de su hermana Miriam (35 años), en febrero de 2009, víctima de un infarto cerebral (a ella le ha dedicado la canción ‘Cómo me gustaría contarte’), o la enfermedad cutánea que arrasa su piel, rosácea, cuyas consecuencias ha mostrado sin disimulo con primeros planos en su perfil, son prueba de ello. Lo hizo por si podía ayudar. Como ahora: « Yo voy al psiquiatra , tal vez pueda servirle a alguien».