Claudia Osborne y José Entrecanales, romántica boda en Jeréz de la Frontera

Claudia Osborne (32 años) y José Entrecanales (31 años) se dieron el sábado 2 de octubre el ‘sí, quiero’ en una romántica boda en Jerez de la Frontera (Cádiz) , localidad natal de la novia. El enlace se celebró en la iglesia de San Miguel, templo elegido por el hijo mayor de José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, y María Carrión y la hija pequeña de Bertín Osborne y Sandra Domecq, fallecida en 2004. Un templo muy especial para la familia Osborne ya que fue allí donde se casaron tanto Bertín y Sandra como Alejandra y Eugenia, hermanas de la novia.

Poco después de las 12 del mediodía llegaba la novia del brazo de su padre y padrino, un feliz y orgulloso Bertín Osborne . Claudia lucía un romántico vestido palabra de honor de corte recto en blanco y adornado con abalorios y perlas. Cubría sus hombros con una capa de organza en color crudo que se prolongaba en una larga cola. Como joyas, la novia eligió unos pendientes de brillantes y gargantilla cruzada de gran tamaño. Llamaba la atención el ramo de flores silvestres y los zapatos de seda bordados que le daban un aire bohemio.

En un día tan especial Claudia quiso que su hermana pequeña Ana Cristina, hija del segundo matrimonio de Sandra Domecq con el empresario Fernando Portillo, tuviera un papel protagonista y fue quien se ocupó, tanto en el exterior como en el interior del templo, de colocar el velo de la novia.

Por su parte, el novio, José Entrecanales, que había llegado poco antes al templo acompañado por su madre, una elegante María Carrión, vistió el tradicional chaqué con chaleco cruzado en color claro, pantalón gris de rayas y corbata azul.

Tras la ceremonia religiosa y ya convertidos en marido y mujer la pareja utilizó un pequeño vehículo eléctrico , conducido por el novio, para trasladarse a la finca Santiago, la casa familiar que perteneció a los abuelos de la novia, el bodeguero Beltrán Domecq González y Ana Cristina Williams. En esta misma finca celebraron sus enlaces las hijas mayores de Bertín Osborne, Alejandra y Eugenia.

Horas antes del enlace Claudia, que trabaja como coach y escritora, aunque estudió derecho y acaba de presentar su libro 'Lo mejor de ti', publicaba en su perfil de Instagram un bonito mensaje dedicado a su madre : «Hoy me toca a mi, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo… cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo».

Por su parte el novio, José Entrecanales de 30 años es el primogénito de los cuatro hijos que el presidente ejecutivo de Acciona , José Manuel Entrecanales, tiene con su mujer María Carrión -José, Gonzalo, Clotilde y Gerardo-. A pesar de su juventud, José tiene una amplia formación tanto en España como en el extranjero. Estudio un doble grado de Derecho y Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y completó su formación en la Escuela Superior Sueca de Ciencias Económicas y Empresariales en Finlandia. Ha trabajado como analista financiero para Goldman Sachs en Londres donde realizó un MBA en la Harvard Business School. El pasado abril, fichaba por Acciona como director de estrategia y desarrollo corporativo en su filial de Energía.