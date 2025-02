Brad Pitt consigue la custodia compartida de sus hijos

Un nuevo capítulo en la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie . El juez acaba de conceder la custodia compartida de sus seis hijos al actor y ganador del Oscar por 'Érase Una Vez en Hollywood', de 57 años. Llevaba peleando en los tribunales contra su ex, de 46 años, desde hace casi cinco años, intentando conseguir la igualdad de derechos en la custodia.

El magistrado John Ouderkirk , contratado por la expareja para supervisar el caso, justifica su fallo después de meses de testimonios, incluidos los de profesionales de los servicios infantiles que entrevistaron a los niños y los de colaboradores que han estado trabajando con la familia. Otra fuente con conocimiento del caso dijo a la revista 'Page Six' que «Pitt está tratando de pasar más tiempo con sus hijos y ha quedado claro que Jolie ha hecho todo lo posible para evitarlo».

«Este juicio ha durado varios meses y se ha entrevistado a una gran cantidad de testigos: expertos , terapeutas y otras personas que han estado con los niños; la decisión se ha basado en eso», dicen desde el lado de Pitt. Sin embargo, basándose en el relato de la actriz, hay fuentes que ven en la nueva decisión judicial riesgos para los menores.

Negativa del juez

La intérprete ha decidido recurrir esta sentencia. «La custodia compartida no cuenta con la oposición de Jolie, son otros temas como la posibilidad de poder viajar con los niños fuera del país. Sin embargo, ahora los procedimientos judiciales están cerrados y sellados». La estrella, que el año pasado hizo una oferta legal para descalificar a Ouderkirk del caso de divorcio, ha manifestado su descontento ante la negativa del juez a permitir que sus hijos testificaran.

Angelina Jolie y Brad Pitt junto a sus hijos GTRES

Según Associated Press, Jolie quería que sus hijos testificaran, citando un código de California que dice que un niño de 14 años o más puede testificar si así lo desea. Tres de los hijos de Jolie-Pitt son adolescentes: Pax, de 17 años, Zahara, de 16, y Shiloh, de 14. El mayor, Maddox, tiene ahora 19 años y no está sujeto a la decisión de custodia. También tienen unos gemelos de 12 años: Vivienne y Knox. No obstante, el juez se ha «negado a escuchar la opinión de los adolescentes sobre sus experiencias, necesidades o deseos en cuanto al destino de su custodia», según explicó una fuente cercana a la artista.

Dicha fuente también afirmó que Ouderkirk había rechazado tener en cuenta pruebas que, según ella, eran relevantes para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Explicó que hubo una orden para cambiar los arreglos de custodia y el horario de los niños, que habían permanecido así durante los tres últimos años. «El juez Ouderkirk le negó a Jolie un juicio justo; excluyó, indebidamente, evidencias relevantes para la salud, seguridad y bienestar de los niños», escriben los abogados en su apelación en el Segundo Distrito de California.

La actriz dijo que el magistrado «no ha considerado adecuadamente» una sección del código de tribunales de California que dice que es perjudicial para el interés del niño otorgar la custodia a una persona con antecedentes de violencia doméstica . Su defensa no dio detalles sobre a qué se refería, pero sus abogados presentaron un documento sellado en marzo que supuestamente ofrecía información adicional. Fue Ouderkirk quien presidió las nupcias de Pitt y Jolie en 2014 en la finca francesa de la pareja, Château Miraval, y fue uno de los 20 asistentes de este íntimo evento.

Sin embargo, los abogados de Jolie intentan crear dudas y un nuevo juicio. Si esto ocurre, la decisión del juez sería revocada y se celebraría un nuevo juicio que sería el próximo episodio de esta saga. Jolie, que en sus acusaciones recuerda a Rocío Carrasco , asegura que Pitt agredió a su hijo Maddox en un vuelo desde Francia a Estados Unidos en Septiembre del 2016, lo que desembocó en su demanda de divorcio, aunque nunca se presentaron cargos contra el actor. El abogado de Jolie dijo en ese momento que ella solicitó el divorcio «por la salud de la familia».

La defensa de Pitt dijo que el juez encontró el testimonio de Jolie «de poca credibilidad en muchas áreas importantes y que la orden de custodia existente entre las partes debía modificarse, según la solicitud de Pitt, en función de lo que más convenga a los niños». Dijo que las objeciones de Jolie y los retrasos adicionales para llegar a un acuerdo «causarían un daño grave a los niños, a quienes se les niega aún más la permanencia y la estabilidad».

Nuevo juicio

Una de las últimas imágenes de ambos como pareja GTRES

Jolie pide ahora a la Corte de California un nuevo juicio con otro juez por estar en desacuerdo con el fallo de Ouderkirk y su seguimiento del caso. Jolie anteriormente no logró que el magistrado, que también supervisa su disputa de divorcio, fuera destituido en noviembre pasado. En documentos judiciales de esa fecha, el Tribunal Superior de California en el condado de Orange dictaminó que Ouderkirk permaneciera en el caso.

En cualquier caso, Brad Pitt sienta precedente en California consiguiendo la custodia compartida de sus hijos, una custodia temporal porque Jolie piensa seguir peleando contra su exmarido.