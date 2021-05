Antonio David Flores desaparece tras la inesperada traición a Kiko Matamoros El contertuliano reclamó que le hiciera llegar las pruebas que refrendaban una de las grandes polémicas de su vida, pero Antonio David ha dado la callada por respuesta.

Antonio David Flores se las prometía muy felices cuando hace un par de años fichó por Telecinco. Reaparecía en la pequeña pantalla como concursante de ''Gran Hermano VIP' y, con su desembarco en la cadena de Fuencarral, se le abrieron un sinfín de posibilidades. Tras salir de la casa de cristal, el ex guardia civil recaló en 'Sálvame' donde se convirtió en uno de los colaboradores más polémicos.

Se ganó la confianza de sus compañeros y se sentía fuerte, respaldado, poderoso. Tanto, que incluso los que se sentaban en su misma mesa defendían sus posicionamientos y le ensalzaban como padre, amante y sobreviviente. Sin embargo, todo cambió hace algo más de dos meses cuando se anunció que Rocío Carrasco había decidido romper su silencio en una serie documental en la que repasaría su vida.

El viento viró muy rápido. Las confesiones de la hija de Rocío Jurado, siempre acompañadas por documentación y pruebas irrefutables, hicieron que muchos de los que le secundaban, le pusieran en duda. Colaboradores, periodistas y contertulianos empezaron entonces, y de forma progresiva, a cuestionar años de declaraciones contradictorias e infinidad de incongruencias.

Kiko Matamoros, sin la documentación

Una de las grandes mentiras fue sostenida durante años por los medios de comunicación. La periodista Lydia Lozano pedía disculpas acaloradas tras haber publicado, creído y refrendado que Antonio David firmó el convenio regulador a cambio de perder miles de euros. En concreto, se aseguró que Carrasco cedió la custodia compartida a cambio de la renuncia firmada de Flores sobre Rochipín, la sociedad que compartían.

Tras demostrar con documentación que lo explicado por Antonio David durante las últimas dos décadas no era cierto, algunos de los que se habían sentido engañados, dieron un paso al frente. Uno de los más vehementes fue el polemista Kiko Matamoros que reconoció haberse puesto en contacto con Antonio David para que le hiciera llegar alguna prueba que refrendara su versión. Cualquier intento resultó en vano, pues el malagueño dejó de responderle y desapareció. Solo le respondió de forma escueta para contarle que estaba sobrepasado, pero de los papeles, ni rastro: «Ya me da igual que no me de los papeles, en su momento quería contrastarlo, pero ahora ya me da igual» dijo con evidente resignación.