Renueva tu hogar con los papeles pintados, fotomurales y pósters de Photowall

Estás cansado de la decoración de tu hogar y esta temporada sientes que te pide un cambio? Estás en el lugar indicado. Desde ABC Favorito te contamos cómo, con solo cambiar la tonalidad y el estampado de tus paredes, puedes darle ... un estilo único a tu salón, sala de estar o habitación.

Te presentamos una selección de los mejores fotomurales, papeles pintados y pósters personalizados, para todos los gustos: desde estilos más sencillos y minimalistas hasta los más sofisticados y elegantes, para que cada rincón de tu hogar refleje tu personalidad.

Papel pintado tropical de Manaus Savanna

Nuestra primera selección es el papel pintado «Manaus Savanna». Su delicado diseño de hojas y vegetación tropical en tonos marrones y verdes aporta una sensación de calma y frescura, perfecta para desconectar del ritmo diario. Combinado con muebles de madera y accesorios en tonos cálidos, crea un espacio armonioso y equilibrado, perfecto para relajarse y disfrutar de un ambiente acogedor.

Está disponible en varias tonalidades —verde ceniza, azul, rosa, beige, entre otras—, lo que permite adaptarlo a distintos estilos y ambientes. La versatilidad y el encanto natural de este papel pintado lo convierten en una opción ideal para aportar calidez y personalidad a cualquier estancia de la casa.

Papel pintado Mapa del explorador

Uno de nuestros favoritos es el papel pintado «Mapa del Explorador». Pensado para los más pequeños de la casa, convierte cualquier habitación infantil en un auténtico espacio de aventuras. Sus ilustraciones de continentes, animales y rutas de exploración fomentan la curiosidad y la imaginación de los más pequeños.

Ideal para combinar con muebles en tonos neutros o colores vivos, permite crear un ambiente lúdico y estimulante. Además, está disponible en distintos colores para adaptarse a cualquier habitación.

Papel pintado Playa de Ipanema – Beige

Otra de nuestra elección es el papel pintado «Playa de Ipanema – Beige». Este diseño aporta sensación de amplitud y luminosidad a cualquier espacio. Sus patrones sutiles, inspirados en la arena y las texturas naturales, junto con una paleta de tonos beige, arena y crema, crean un ambiente cálido, sereno y relajante, ideal para cualquier rincón o estancia de tu hogar.

Además, está disponible en varios colores —negro, verde y castaño—, para que puedas adaptarlo a diferentes estilos y dar a tus paredes un toque único y personal.

Lienzo Playa de Ipanema – Negro

Nuestra nueva apuesta es el lienzo “Playa de Ipanema – Negro”. Su diseño evoca la serenidad de la playa al atardecer, con una estética minimalista en blanco y negro que aporta elegancia y carácter. Ideal para dar un toque moderno y sofisticado al salón, dormitorio o despacho.

Perfecto para quienes buscan una pieza decorativa con estilo, que combine con mobiliario blanco, madera clara o detalles metálicos y genere un ambiente tranquilo, atemporal y con personalidad.

Los lienzos están disponibles en muchos tamaños, por lo que solo tienes que elegir la forma y el formato que mejor se adapte a tu pared.

Papel pintado Materia Mineral – Beige Claro

Otro de nuestros imprescindibles es el fotomural “Materia Mineral – Beige Claro”. Su diseño, inspirado en las texturas minerales, aporta una elegancia sutil y natural a cualquier estancia. Los suaves tonos beige crean un ambiente sofisticado, ideal para quienes buscan un estilo minimalista pero con personalidad.

Perfecto para salones, dormitorios o zonas de trabajo, este papel pintado transforma tus paredes en un lienzo de calma y equilibrio. Además, está disponible en varios colores.

Póster acuarela para tu hogar

Otro de nuestros favoritos es el póster “My Greenhouse Watercolor 7”. Con un delicado diseño en acuarela que representa una casa repleta de plantas y vida, este póster transmite frescura, calma y armonía. Su estilo artesanal y sus suaves tonos verdes y neutros lo convierten en una pieza ideal para dar un aire natural y acogedor a cualquier estancia.

Los pósters están disponibles en diferentes tamaños, por lo que puedes elegir el formato que mejor se adapte a tu espacio.

Si quieres seguir descubriendo los mejores papeles pintados, así como lienzos y pósters personalizados, en Photowall encontrarás una amplia selección para todos los gustos, con la mejor calidad y diseño al mejor precio.