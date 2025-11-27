El pack de enchufes Tapo que muchos están usando para vigilar calefactores y ahorrar energía a mitad de precio

Con la ola de frío encima, es normal que los calefactores, radiadores eléctricos y estufas estén funcionando más horas de la cuenta. Y ahí es donde muchos están tirando del pack de 4 Tapo P110, unos enchufes inteligentes que permiten ver cuánta energía consume ... cada aparato y programar su encendido para no disparar la factura. Ahora están al 50%, quedándose en 29,99€, un precio ideal para quien quiere controlar gastos sin complicarse.

Control real del consumo: perfecto para calefactores, estufas y electrodomésticos

El Tapo P110 se coloca como cualquier enchufe, pero su diferencia está en que mide el consumo en tiempo real. Esto ayuda muchísimo en días de frío, cuando calefactores y estufas pueden disparar la factura sin que uno se dé cuenta. La app muestra cuánta energía está gastando cada dispositivo y permite apagarlo desde el móvil, incluso si no estás en casa.

La programación es muy útil: puedes hacer que el calefactor se apague automáticamente después de una hora, que la estufa no funcione durante la madrugada o que un radiador arranque justo antes de llegar. Para quienes usan varios aparatos a la vez, el pack de 4 cobra todo el sentido.

Por qué merece la pena aprovecharlos a 29,99€ en plena ola de frío

Además de medir consumo y programar horarios, estos enchufes funcionan con Alexa y Google Home, así que puedes encender o apagar dispositivos con la voz. El tamaño es compacto, no bloquea enchufes contiguos y la conexión es estable incluso cuando la red WiFi va justa.

Lo más interesante es la combinación de precio + utilidad inmediata. Con el frío que hace y los aparatos eléctricos trabajando horas extra, saber cuánto gasta cada uno y evitar que se queden encendidos sin querer es una forma directa de ahorrar. Por 29,99€, el pack se convierte en una compra práctica que empieza a amortizarse desde el primer día.

Controlar la calefacción y el gasto energético no debería ser complicado, y este pack de Tapo P110 lo demuestra. Son pequeños, fiables y ayudan a mantener a raya consumos que, en olas de frío como esta, pueden subir más de la cuenta. Si buscas una solución sencilla para ahorrar sin renunciar a la comodidad, esta oferta es una de las más sensatas del momento.

