El protector de colchón de Utopia Bedding que necesitas: impermeable y transpirable

Un protector de colchón es el complemento ideal para mantener la cama en perfecto estado. Funciona como una barrera eficaz entre el colchón y la sábana bajera, ayudando a mantenerlo limpio y protegido frente a ácaros, humedad y manchas.

En ABC Favorito te presentamos ... nuestra recomendación de la semana: el protector de colchón Utopia Bedding, un modelo impermeable y transpirable que ofrece protección total sin renunciar a la comodidad. Su diseño ayuda a prolongar la vida útil del colchón y garantiza un descanso más fresco, higiénico y saludable.

Características Protector Colchón Utopia

El protector de colchón Utopia Bedding destaca por su diseño impermeable y transpirable, ideal para mantener el colchón libre de manchas, líquidos y humedad sin perder comodidad. Su superficie de rizo suave aporta una agradable sensación al tacto y evita el molesto ruido de los materiales plásticos, garantizando un descanso silencioso.

Está fabricado con tejidos de alta calidad y cuenta con certificación OEKO-TEX Standard 100, que asegura la ausencia de sustancias nocivas. Su ajuste elástico en todo el contorno permite que se adapte fácilmente a colchones de hasta 40 cm de profundidad.

Está disponible en una amplia gama de medidas —135×190 cm, 150×200 cm, 160×200 cm y 180×200 cm— para que encuentres el tamaño perfecto para tu cama, además de en diferentes colores que se adaptan a cualquier estilo de dormitorio. También es fácil de lavar y mantener, ya que se puede meter en la lavadora sin perder sus propiedades ni su capacidad de protección.

Ventajas frente a otros modelos

-Protección integral: Al ser impermeable, protege eficazmente contra líquidos, manchas y otros tipos de desgaste que pueden perjudicar el colchón.

-Comodidad y silencio: A diferencia de algunos protectores que suenan o se sienten como una bolsa de plástico, este modelo combina impermeabilidad con tacto textil suave.

-Higiene mejorada: Al actuar como barrera contra ácaros, bacterias y humedad, resulta especialmente útil para personas alérgicas, niños, o en hogares con mascotas.

-Durabilidad: Un colchón bien protegido dura más tiempo y mantiene mejor sus propiedades de descanso.

-Excelente relación calidad-precio, con un 6% de descuento disponible actualmente.

-Lavable: Puedes meterlo en la lavadora (siguiendo indicaciones del fabricante.)

Consejos de mantenimiento

Te queremos dar un par de consejos para que mantengas tu protector del colchón en las mejores condiciones. A la hora de lavarlo, utiliza programas en frío o a temperatura moderada y evita los suavizantes agresivos, ya que pueden dañar la capa impermeable y reducir su eficacia. Para el secado, es preferible hacerlo al aire libre o en secadora a baja temperatura, de modo que conserve sus propiedades y su capacidad de protección.

También es recomendable ventilar el colchón de vez en cuando, incluso con el protector puesto, para mantener la frescura y la higiene del entorno de descanso.

Y si te gusta cuidar cada detalle de tu hogar, te invitamos a seguir descubriendo productos con grandes descuentos en la sección de ABC Favorito, donde cada semana encontrarás las mejores ofertas y novedades para renovar tu casa con estilo, confort y calidad.