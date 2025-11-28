Por menos de 100 euros, esta Xiaomi 32'' es el upgrade perfecto para cualquier habitación

La Xiaomi TV A 32 suele rondar bastante más, pero en pleno Black Friday de AliExpress cae a 98€ con el código BFES15, convirtiéndose en una de las opciones más sensatas para quien quiere mejorar su dormitorio, despacho o estudio sin gastar de ... más. Es pequeña, ligera, moderna y, sobre todo, mucho más capaz que la mayoría de teles baratas de 32 pulgadas.

El tamaño justo cuando no quieres renunciar a nada

Aquí no hablamos de la típica tele secundaria «de compromiso». Esta Xiaomi llega con Google TV, apps preinstaladas (Netflix, Prime Video, YouTube…) y Chromecast integrado para enviar contenido desde el móvil sin líos. Si tu objetivo es tener una pantalla todoterreno para ver series, estudiar, seguir entrenos o incluso usarla como monitor ocasional, cumple con nota.

El panel LED sorprende por cómo rinde en habitaciones pequeñas: colores vivos, buen brillo y una diagonal que no satura el espacio ni exige colocaciones imposibles. Además, el marco metálico la hace parecer más premium de lo que cuesta. Ese detalle, cuando la montas en pared o la dejas apoyada en una mesa estrecha, marca más diferencia de la que parece.

Sonido que no se queda en «lo típico»

Las teles de esta categoría suelen flaquear en audio, pero aquí Xiaomi ha tirado de Dolby, DTS-X y DTS Virtual:X para que la experiencia sea más redonda. No sustituye a una barra, pero para un dormitorio o salón pequeño ofrece claridad más que suficiente. Pelis, Twitch, música o YouTube… todo suena bastante mejor de lo que esperarías por debajo de los 100€.

Y si ya usas otros dispositivos Xiaomi, la integración con Mi Home te permite controlar iluminación, enchufes o climatización directamente desde la tele. Es un añadido muy cómodo para quienes están «montando» su primer ecosistema.

Al final, es ese equilibrio entre tamaño, funciones y precio lo que la convierte en una compra muy sensata y, honestamente, difícil de igualar ahora mismo. Una tele secundaria que no se siente secundaria, justo como solemos elegir en Favorito de ABC.