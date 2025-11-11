Comienza el 11.11 de AliExpress con hasta el 80% de descuento: 8 chollos en decoración y tecnología para preparar la Navidad
Descubre chollos del 11.11 en AliExpress con envíos rápidos y cupones exclusivos para adelantar tus compras navideñas sin gastar de más
Este año, adelanta la magia de la Navidad ahorrando gracias al 11.11 de AliExpress. La campaña más grande de descuentos online llega justo a tiempo para organizar las fiestas con calma, con envíos locales en 5 días y rebajas de hasta un 80% ... . Es el momento perfecto para adelantar regalos, decoración y hasta la mesa de Nochebuena sin estrés.
El Singles' Day se ha convertido en la cita clave para quienes quieren ahorrar y planificar con antelación. Desde el 1 hasta el 19 de noviembre, AliExpress ofrece miles de productos con descuentos especiales y envío rápido en España. Y lo mejor es que a esas rebajas se les suman los códigos de descuento, convirtiéndose en la ocasión perfecta para decidir qué comprar en el 11.11 de AliExpress:
- NEWMALLES03: 3 euros de descuento en compras mínimas de 15 euros
- NEWMALLES05: 5 euros de descuento en compras mínimas de 29 euros
- NEWMALLES12: 12 euros de descuento en compras mínimas de 69 euros
- NEWMALLES20: 20 euros de descuento en compras mínimas de 129 euros
- NEWMALLES40: 40 euros de descuento en compras mínimas de 249 euros
- NEWMALLES60: 60 euros de descuento en compras mínimas de 369 euros
- NEWMALLES75: 75 euros de descuento en compras mínimas de 469 euros
- NEWMALLES0385: 85 euros de descuento en compras mínimas de 549 euros
Y si lo que buscas es inspiración para aprovechar al máximo estas ofertas y resolver tus compras navideñas con tiempo, aquí tienes una selección con ideas de regalos de Navidad y productos destacados que este año no pasan desapercibidos.
Árbol de Navidad PLUS HOME
El árbol de Navidad PLUS HOME de 120 cm es una opción sencilla y práctica para quienes quieren vestir su casa de espíritu navideño por menos de 30 euros. Con un diseño clásico y fácil de montar, encaja de lleno en la idea de decoración de Navidad barata, ya que permite crear un ambiente acogedor sin necesidad de grandes inversiones. Su estructura resistente y su acabado natural hacen que luzca igual de bien tanto en salones pequeños como en espacios más amplios.
Además, está disponible con descuento especial y envío rápido, y si aplicas los cupones de ahorro, puedes llevártelo aún más barato.
Jamón Ibérico Ibergood Pack 900g
La Navidad también se celebra en la mesa, y pocas cosas son tan típicas como un buen jamón ibérico. Este pack de Ibergood incluye 900 gramos en sobres de 300 gramos, perfectos para abrir y servir.
El sabor intenso y la textura suave hacen que sea un acierto tanto para aperitivos como para cenas familiares. Además, al venir envasado en lonchas, se conserva mejor y resulta muy cómodo. Con envío rápido en España, puedes tenerlo listo para tus celebraciones sin preocuparte por la logística.
Auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds3 Pro
La música y las llamadas se disfrutan de otra manera con unos auriculares de calidad. Los auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds3 Pro SM-R630 ofrecen sonido envolvente, cancelación activa de ruido y una autonomía que aguanta el ritmo del día.
Son ligeros, cómodos y se conectan al instante con cualquier dispositivo. Además, cuentan con resistencia al agua, lo que los hace prácticos para entrenar o salir a la calle sin miedo a la lluvia. En el 11.11 de AliExpress se encuentran con un descuento muy interesante y envío rápido, lo que los convierte en un regalo tecnológico muy atractivo.
POCO X7 5G
Los móviles son siempre protagonistas en las ofertas de AliExpress de noviembre, y el POCO X7 5G es uno de los más buscados. Pantalla fluida, batería de larga duración y un procesador que responde sin problemas a juegos y aplicaciones.
La conectividad 5G asegura velocidad en descargas y streaming, mientras que la cámara ofrece resultados más que decentes para fotos y vídeos. Con los códigos de descuento activos, es una oportunidad única para renovar tu smartphone.
Smasung Galaxy Watch7
Si buscas un reloj inteligente que combine diseño elegante con funciones avanzadas este es para ti. El Samsung Galaxy Watch7 permite controlar la actividad física, monitorizar la salud y recibir notificaciones sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo.
La batería dura varios días y su pantalla es clara incluso bajo el sol. Es resistente al agua, lo que lo convierte en un compañero fiable para entrenamientos y uso diario. Durante el 11.11 de AliExpress está con oferta y envío rápido, lo que lo hace perfecto como regalo de Navidad.
Lefant M210 Pro Robot Vacuum Cleaner
En estas fechas no todo son detalles simbólicos o caprichos, también se agradecen los regalos prácticos que hacen la vida más fácil, como un robot aspirador. El Lefant M210 Pro destaca por su diseño compacto, capaz de moverse sin problema bajo los muebles, y por su potencia de succión, que recoge polvo, pelos y restos de comida con eficacia.
Se controla desde el móvil y permite programar horarios, lo que significa que puedes llegar a casa y encontrar el suelo limpio. Con envío rápido y garantía AliExpress, es una inversión que ahorra tiempo y mejora la comodidad diaria.
Nintendo Switch OLED
La Nintendo Switch OLED es una de las consolas más demandadas en estas fechas, y no es casualidad. Su pantalla más brillante y nítida permite disfrutar de cada partida tanto en modo portátil como conectada a la televisión, ofreciendo una experiencia de juego que engancha a todas las edades.
Su catálogo de juegos es enorme, desde clásicos familiares hasta títulos más competitivos. Es un regalo que gusta a todas las edades y que convierte cualquier tarde en un plan divertido. En el 11.11 de AliExpress se encuentra con descuento y envío rápido, lo que asegura que llegue a tiempo para las fiestas.
Navidad sin estrés
Organizar las fiestas desde casa nunca había sido tan sencillo. Con el 11.11 de AliExpress puedes comprar decoración, comida y regalos con descuentos de hasta el 80%, recibir tus pedidos en 5 días y aprovechar códigos extra para ahorrar aún más.
La campaña dura hasta el 19 de noviembre, así que tienes margen para planificar sin prisas, pero conviene no esperar demasiado porque las mejores ofertas vuelan. Piensa que cada pedido que adelantes ahora es tiempo que ganas para disfrutar con los tuyos en diciembre. Este año, la Navidad llega con descuento incluido y con la tranquilidad de saber que todo lo que necesitas está a un clic de distancia.
