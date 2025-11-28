Encontramos los 5 chollos del Black Friday 2025 que están arrasando en moda, hogar y tecnología

En medio de miles de ofertas del Black Friday, solo unos cuantos productos están generando ese efecto «me lo llevo porque lo uso seguro». Moda práctica, tecnología útil y básicos para casa con descuentos que realmente merecen la pena. Estos son los 5 chollos ... que más movimiento están teniendo ahora mismo en Amazon, con rebajas que van del 21% al 49%.

1 Calvin Klein bóxers pack 3 — 42% menos

Este pack de tres bóxers Calvin Klein vuelve a colocarse entre los más vendidos del día. Cómodos, ajustados sin apretar y duraderos, son de esos básicos que siempre se agradecen cuando bajan de precio. Por 25,95€, resulta un clásico bien rebajado que se usa todo el año.

2 Power Bank Belkin 10000 mAh — 40% menos

Este power bank de Belkin es una solución sencilla y fiable para no quedarte sin batería cuando más la necesitas. Con sus 10000 mAh, carga sin problema móviles, auriculares o cualquier dispositivo USB-C o USB-A, y mantiene un tamaño cómodo para llevar en mochila o abrigo. Por 17,99€, es una opción muy práctica para el día a día o para viajes en los que no quieres depender de enchufes.

3 Leggings Adidas Essentials 3-Stripes — 47% menos

Estos Adidas Essentials 3-Stripes están funcionando muy bien porque encajan tanto para entrenar como para vestir cómodo. Son suaves, se ajustan sin apretar y mantienen la forma con el uso. Por 15,95€, quedan a un precio realmente atractivo para una prenda tan versátil.

4 Skechers Track Scloric Hombre — 49% menos

Las Skechers Track Scloric se han convertido en las zapatillas de batalla de muchos hombres. Ligeras, cómodas y perfectas para caminar mucho o trabajar de pie, son de esos modelos que sorprenden por lo fácil que es usarlas cada día. Con el descuento, se quedan en 35,99€, una cifra que explica por qué vuelan.

5 Sartenes Tefal Ingenio Emotion — 21% menos

El set Tefal Ingenio Emotion es una solución muy práctica para cocinas pequeñas o personas que valoran el orden: tres sartenes apilables con mango extraíble, revestimiento duradero y aptas para horno y lavavajillas. Por 54,99€, quedan a un precio muy interesante para equipar la cocina con piezas resistentes.

Este Black Friday está dejando ofertas, sí, pero pocas tan equilibradas como estas: productos útiles, marcas fiables y precios que realmente cambian la decisión de compra. Si quieres seguir rastreando chollos con criterio, en la sección Favorito de ABC encontrarás cada día nuevas selecciones filtradas para evitarte ruido y perder el tiempo.