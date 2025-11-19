La HONOR Pad de 11 pulgadas que prioriza la vista: fluidez, pantalla FullView y un precio sorprendente

La gama de entrada lleva años mejorando, pero de vez en cuando aparece un modelo que parece «subir un escalón» sin que el precio lo haga. Es lo que está pasando con la HONOR Pad X8a, una tablet de 11 pulgadas con pantalla enfocada ... al cuidado de la vista, batería para todo el día y una fluidez poco habitual en este rango. Y lo curioso es que, con el código MIRAVIA07, se queda en 77,39€ en AliExpress, una cifra que sorprende para lo que ofrece.

HONOR Pad X8a Versión 4GB+64GB COMPRAR EN ALIEXPRESS POR 77,39€ (Código MIRAVIA07)

Una tablet pensada para usarla muchas horas sin acabar con los ojos ardiendo

Lo más interesante de esta HONOR Pad X8a es que su pantalla no es «una más»: está diseñada específicamente para proteger la vista. Entre el panel de 11 pulgadas, la frecuencia de 90Hz (que suaviza desplazamientos y lecturas largas), la resolución 1920×1200 y el tratamiento para reducir la fatiga visual, se nota que es una tablet pensada para leer, estudiar, tomar apuntes o ver contenido sin acabar con la vista cargada.

En el día a día se siente ligera y usable, no solo por su diseño con 84% de aprovechamiento frontal, sino porque el Snapdragon 680 funciona muy bien con tareas reales: videollamadas, apps de estudio, redes sociales, navegación y series. No está pensada para juegos pesados, pero para un uso práctico y constante responde sin tirones. Y si te preocupa quedarte sin espacio, admite hasta 1TB por tarjeta.

Otro punto que suma: la batería. Los 8300mAh dan para un día entero sin preocuparte, incluso en días de clases, trabajo y un rato de entretenimiento por la noche. Y en sonido cumple mucho más de lo que parece por su precio: los cuatro altavoces ofrecen un audio amplio, perfecto para no tener que usar siempre auriculares.

Por lo que cuesta ahora, la HONOR Pad X8a entra en esa categoría de dispositivos que tienen sentido tanto como tablet secundaria en casa (para niños, recetas, sofá…) como tablet principal para quien quiere algo grande, fluido y cómodo de leer sin gastar demasiado. Justo el tipo de hallazgo que solemos destacar en la sección Favorito de ABC cuando una oferta tiene más sentido práctico que marketing.