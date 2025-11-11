El smartwatch que buscabas, al precio que quieres: Xiaomi Watch S4 baja de 170€ a 110€ en Amazon

Los wearables se han convertido, de un tiempo a esta parte, en la extensión natural de un smartphone. Son el aliado perfecto para las personas que necesitan tener un monitoreo de salud continuo, revisar cuáles son sus logros en el gimnasio, calibrar ... su descanso y, claro está, recibir las notificaciones cómodamente en la muñeca.

Smartwatches los hay de muchos precios, desde verdaderos artículos de lujo hasta modelos básicos para usuarios poco exigentes. Como siempre, en el equilibrio está la clave, un smartwatch con excelente relación calidad-precio que te dé todo lo que necesitas a un precio excelente.

Es el caso de este Xiaomi Watch S4, un reloj inteligente cuyo precio de salida estuvo en 169,99€ y que ahora lo puedes comprar por 110,76€, toda una oferta para que ahorres en estas Navidades que ya tenemos encima.

Una batería eterna y seguimiento físico intenso

El Xiaomi Watch S4 es un reloj de alta gama con pantalla AMOLED de 1'43" y que ofrece una nitidez sobresaliente y unos colores vivos, con un brillo máximo de 2200 nits que aseguran una visibilidad perfecta sin importar las condiciones de luz.

Su diseño premium destaca por un marco de aleación de aluminio con acabado PVD, bisel de cambio rápido 2.0 y, además, esferas exclusivas para añadir ese punto de estilo y singularidad que buscas en un gadget de estas características.

Con reconocimiento de postura y 15 días de batería

En el apartado de la salud y bienestar, incorpora un sensor óptico de frecuencia cardíaca y SpO2 de alta precisión, con un seguimiento continuo del sueño, ritmo cardíaco y ejercicios de respiración para controlar la ansiedad y el estrés. Asimismo, su microexamen físico actualizado permite obtener una visión general del estado corporal con un solo toque.

Además, ofrece características exclusivas como el reconocimiento de postura al correr, una función pionera que analiza la técnica para optimizar el rendimiento y prevenir las lesiones. En cuanto a la conectividad, dispone de Bluetooth 5.3 con micrófono dual de reducción de ruido, garantizando llamadas claras y estables.

La autonomía es otro de los puntos fuertes de este smartwatch: dura hasta 15 días sin tener que conectarlo al cargador, lo que lo convierte en un dispositivo práctico para quienes quieren fiabilidad sin necesidad de estar cargándolo cada noche.

El Xiaomi Watch S4 puede ser tuyo por solo 110,76€. Quizás sea la motivación que te falta para ponerte en marcha.