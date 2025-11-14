Oferta flash de los Sony Edición Especial: auriculares inalámbricos premium con cancelación de ruido

Reconócelo, llevas tiempo buscando unos buenos auriculares inalámbricos y estás esperando al Black Friday de Amazon para comprarte unos. Pues tus deseos son órdenes: tienes puesto en casa los Sony WH-1000XM5SA Edición especial por solo 229€, su precio más bajo ... en los últimos 30 días, cuando ha estado a 271,9€.

Disfruta de la mejor calidad de sonido con la mejor cancelación de ruido

Los Sony WH-1000XM5SA con estuche blando ofrece audio de alta resolución gracias a LDAC, tecnología de Sony de codificación de audio. Su batería de 30 horas te proporciona suficiente energía como para afrontar viajes largos, aunque se beneficia de la carga rápida: con 3 minutos de carga de tendrás 3 horas más de música.

Hablamos ahora de uno de los músculos más potentes de estos auriculares de Sony: su cancelación de ruido, denominada Noise Cancelling Premium. Estos auriculares disponen de cuatro micrófonos en cada auricular con Optimizador NC Automático, que garantiza que la cancelación de ruido sea la más óptima dependiendo del entorno, ya sea el gimnasio, transporte público, un avión o simplemente la calle.

Por supuesto, podrás responder y hacer llamadas desde estos auriculares con la mejor calidad de sonido gracias a la tecnología Precise Voice Pickup y reducción de ruido basado en IA, que aíslan la voz y minimizan el ruido del viento.

En cuanto a la construcción, los Sony cuentan con materiales premium en sus suaves almohadillas y una diadema ajustable para sentir el máximo confort posible.

Disfruta de estos auriculares inalámbricos premium con una sustanciosa rebaja: lo tienes en 24 horas en casa por solo 229€.