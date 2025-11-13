Una tablet con IA, teclado y lápiz que sirve para trabajar, estudiar y dibujar sin complicarse la vida

Cada vez son más quienes buscan una tablet que sirva para todo: trabajar un rato desde el sofá, tomar apuntes, ver vídeos o resolver tareas del día a día sin necesidad de un portátil. Esta tablet con Android 15, teclado, lápiz y funciones de IA Gemini ... se ha convertido en una alternativa real para quienes quieren algo cómodo y versátil sin gastar demasiado. Y lo más llamativo: gracias al cupón de Amazon, se queda en 109,99€, un precio difícil de encontrar en un modelo tan completo.

Diseño pensado para usarla en cualquier parte

Lo primero que destaca es su formato práctico. La pantalla de 10 pulgadas ofrece buen equilibrio entre tamaño y comodidad, ideal para escribir con el teclado incluido o usar el lápiz para hacer esquemas, apuntes rápidos o incluso pequeños dibujos. La funda–teclado funciona como soporte, así que puedes colocarla en una mesa o usarla sobre las piernas sin complicarte.

El rendimiento es más que suficiente para tareas cotidianas: navegación, videollamadas, estudio, ofimática ligera y hasta alguna que otra app creativa. La memoria interna de 256GB evita quedarse corto enseguida, y la posibilidad de ampliarla hasta 4TB es casi exagerada para este rango de precio. Además, la batería de 5000mAh aguanta bien un día de uso moderado, algo clave para quienes se mueven y no quieren depender del cargador.

Funciones que la hacen práctica en el día a día

Aquí es donde esta tablet sorprende respecto a otras del mismo precio. El sistema funciona con Android 15 y añade la capa de IA Gemini, que ayuda a organizar tareas, redactar textos o buscar información de forma más directa. No es magia, pero sí hace más ágil el uso diario.

La cámara frontal permite videollamadas claras, y la trasera cumple para escanear documentos o hacer fotos rápidas. El Face ID, aunque sencillo, facilita desbloquearla sin teclear siempre la contraseña. Además, cuenta con Widevine L1, que permite ver series en buena calidad en las plataformas que lo soportan, algo que no todas las tablets baratas ofrecen.

Por 109,99€ con cupón, el conjunto es difícil de igualar: teclado, lápiz, buena memoria, compatibilidad con apps actuales y una experiencia fluida para quienes no necesitan un portátil pero sí algo más versátil que el móvil.

Una tablet como esta demuestra que para estudiar, trabajar o simplemente desconectar un rato no hace falta una gran inversión. Es ligera, completa y suficientemente potente para lo que la mayoría necesita cada día. Y con el cupón que la deja en 109,99€, se convierte en una compra muy razonable para cualquiera que busque un dispositivo práctico sin complicarse.

Si te interesan más opciones útiles y ofertas seleccionadas con criterio, en la sección Favorito de ABC encontrarás nuevas ideas cada semana para equiparte mejor y gastar lo justo.