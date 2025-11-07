Xiaomi rompe esquemas: el nuevo 15T Pro de gama alta con cámara Leica cuesta menos que un gama media

Cada año, Xiaomi lanza un modelo que pone en apuros a la competencia, y en 2025 ese papel lo cumple el Xiaomi 15T Pro. Un móvil que llega con lo mejor en pantalla, fotografía y rendimiento, pero con un precio que parece un error: ... 490,99€ en AliExpress con el código ESCD35, frente a los 749,99€ que cuesta en la tienda oficial.

Pantalla de 144 Hz y diseño premium con sello Leica

El 15T Pro es uno de los pocos móviles de su rango que combina una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 2772x1280 y frecuencia de refresco de 144 Hz, ofreciendo una fluidez que se nota tanto al navegar como al jugar o ver contenido. Además, cuenta con protección ocular avanzada y tecnología Dolby Vision, lo que garantiza una experiencia visual de gama alta.

En el apartado fotográfico, Xiaomi vuelve a confiar en Leica, su socio en imagen. El sistema triple incluye una principal de 50 MP, una telefoto Leica de 50 MP con zoom óptico 2,5x y una ultra gran angular de 12 MP, además de una cámara frontal de 32 MP. En conjunto, ofrece resultados de nivel profesional, con un equilibrio de color más natural y un modo retrato que saca ventaja de la óptica Leica Summilux.

Potencia sin límites y carga que parece magia

El corazón del dispositivo es el procesador MediaTek Dimensity 9400+, fabricado en 3 nm, el mismo proceso de los chips más avanzados de 2025. Junto con 12 GB de RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, permite manejar juegos, fotografía avanzada o multitarea intensiva sin el más mínimo tirón.

La batería de 5500 mAh promete hasta dos días de uso moderado y se recarga al completo en menos de media hora gracias a la carga rápida de 90 W o en apenas una hora con la inalámbrica de 50 W. Además, es resistente al agua y al polvo con certificación IP68, e incorpora altavoces duales Dolby Atmos para un sonido inmersivo.

El Xiaomi 15T Pro es uno de esos teléfonos que marcan un punto de inflexión: tiene las especificaciones de un gama alta de 1.000€, pero cuesta la mitad. Un dispositivo para quienes quieren potencia real, diseño cuidado y fotografía sobresaliente sin pagar de más.

Por todo ello, se ha ganado su sitio en Favorito de ABC, la sección donde seleccionamos productos que destacan por su equilibrio entre innovación y precio realista.