Mis fiestas eran un aburrimiento hasta ahora: el altavoz de gama alta de Teufel a mitad de precio

Siempre pasa lo mismo: se organiza una fiesta en una casa y lo que falla es la música. O el anfitrión no tiene altavoz, y el que hay disponible es muy aparatoso para ser transportado, o sí que hay, pero es muy poco ... potente para animar el ambiente.

Y una de las verdaderas ventajas que debe tener un buen altavoz Bluetooth es que sea portátil y potente, que no defraude en cuanto al sonido y no sea una tortura el llevarlo encima. Ese altavoz es, precisamente, el Rockster Cross de Teufel, una marca de sonido de alta gama que ahora tiene este altavoz a precio de derribo: de sus habituales 349,99€ ha bajado ahora a los 169,99€. ¿Cómo te suena esto?

Rockster Cross: versatilidad y sonido prémium

Imagina cualquier escenario en el que una fiesta pueda ser posible: en el parque, en el campo, en tu casa, en la piscina, de acampada, en la playa… El altavoz Bluetooth Rockster Cross es tan potente como compacto, y lo suficientemente robusto como para que puedas llevarlo a todos lados sin temer por su integridad.

Cuenta con certificación IPX5 frente a salpicaduras y su carcasa de paredes gruesas absorbe impactos fuertes. En cuanto a la calidad musical, es compatible con el códec aptX para la transmisión de música de calidad desde aplicaciones como Spotify, YouTube, Apple Music, etc.

El diseño del interior es clave: dos tweeters, un subwoofer y dos drivers pasivos. Adicionalmente, cuenta con tecnología Dynamore, que asegura una emisión del sonido muy amplia, para que todos disfruten de la música independientemente de donde se encuentren.

Es perfecta, además, para las listas colaborativas de canciones, ya que con el modo Party se podrán reproducir canciones alternativamente desde dos smartphones distintos. Y si quieres llevar el sonido a otro nivel, podrás conectar 2 Rockster Cross para que suenen a la vez.

Su batería es capaz de aguantar hasta 16 horas sin estar conectado a la red, dispone de función de manos libres para atender llamadas y es compatible con los asistentes inteligentes de Google y Apple.

Ahora, el Rockster Cross de Teufel está a un precio asombroso: desde los 349,99€ de su precio original a los 169,99€ de ahora. Todo un señor altavoz a mitad de precio.