Códigos descuento MediaMarkt

¿Quieres comprar un nuevo producto para la casa o para tu oficina a un precio increíble, ya sea de manera online o en tienda? ¡Con las ofertas MediaMarkt lo tienes asegurado! Los televisores, electrodomésticos, dispositivos de audio y productos de cocina serán mucho más económicos si aprovechas las promociones más importantes de cada mes.
¿Cómo funciona un código descuento MediaMarkt?
Entra en la página web de MediaMarkt y busca en su catálogo online aquel producto que quieras comprar. Si quieres, es el momento de añadir ciertos detalles al producto para completarlo y, después, tendrás que pulsar sobre «Añadir al carrito». Una vez hayas seleccionado todos los artículos, ve a la página del carrito y comprueba que esté todo correcto. Después tendrás que acceder a tu cuenta de usuario o bien proceder como invitado. Elige la modalidad de entrega y la forma de pago. Por último, tendrás que escribir el código MediaMarkt que quieres usar en el campo «Cupón de descuento». Si es correcto y funciona, el precio final cambiará inmediatamente.
Las mejores ofertas MediaMarkt del año
¿Cuándo son los mejores períodos de rebajas para MediaMarkt? Existen diferentes durante todo el año, aunque el mejor es, sin lugar a dudas, el Black Friday. Durante las Semanas Black podrás comprar todos tus productos favoritos al precio más bajo del año. De todas formas, presta atención a las ofertas individuales, ya que algunas podrían caducar rápidamente.
Si te pierdes los descuentos más locos del mes de noviembre, consulta cada semana el negocio online. En él siempre encontrarás numerosas promociones en centenares de productos gracias a iniciativas como la Semana Web, los Días sin IVA, y las Ofertas Flash. Para conocer todas las ofertas MediaMarkt suscríbete a la newsletter de la tienda y, por qué no, a la nuestra de manera que puedas recibir más noticias y actualizaciones.
¿Cómo usar puntos MediaMarkt?
Los puntos MediaMarkt son una opción increíble para ahorrar ya sea online que en cualquier punto de venta físico. Antes de nada, crea una cuenta en su página web para tener la tarjeta MediaMarkt o regístrate durante una compra en tienda. Después, utiliza tu tarjeta miMediaMarkt al realizar el pago de cada pedido. De esta manera podrás acumular puntos con cada compra.
Para canjear tus puntos por un cupón MediaMarkt, abre la app en tu teléfono móvil o ve a la sección «Mis Puntos» de la página web. Una vez hayas creado el código, podrás utilizarlo en tus compras online, en la app o en tienda física. El valor mínimo es de 20€, que podrás obtener con 1.000 puntos, y lo podrás utilizar en una compra mínima de 80€.
MediaMarkt APP: descuento exclusivo si usas tu smartphone
Por otro lado, existe una campaña promocional por tiempo limitado con la que podrás activar una oferta especial a través de la app MediaMarkt. Puedes descargarla directamente a través de la App Store o, si tienes un teléfono Android, con Play Store. También puedes aprovechar la app para recibir notificaciones sobre tus productos favoritos tan pronto como estén disponibles.
