MediaMarkt lanza nuevas ofertas flash: descuentos exclusivos en tecnología y hogar

Durante el día de hoy, MediaMarkt lanza unas ofertas flash que no puedes dejar pasar. Si estás pensando en renovar algún electrodoméstico o en regalar tecnología estas Navidades, en ABC Favorito hemos seleccionado los mejores productos con descuento. Opciones para todos los ... presupuestos y con la mejor relación calidad-precio, ¡así que no te lo pierdas!

1 LG QNED MiniLED 65" – Smart TV 4K UHD

Disfruta de una experiencia increíble con la TV QNED MiniLED de 65 pulgadas de LG. Cuenta con resolución UHD 4K, procesador α8 AI Processor 4K Gen2 y tecnología Smart TV para acceder a tus aplicaciones favoritas. Compatible con DVB-T2 (H.265), esta TV ofrece colores más vivos, contraste mejorado y detalles nítidos. Ahora con un 56% de descuento, es la oportunidad perfecta para renovar tu televisor con calidad de cine.

2 Google Pixel 9a al 30% de descuento

Si quieres acertar al regalar tecnología estas Navidades, te recomendamos el Google Pixel 9a 128 GB, ahora con 30% de descuento, de 549 € a solo 379 €. Este móvil combina rendimiento gracias al procesador Google Tensor G4, con pantalla Actua pOLED de 6.3 pulgadas para colores vivos y gran nitidez, 8 GB de RAM y batería de 5100 mAh para aguantar todo el día. Además, cuenta con Gemini integrado y Android 15, ofreciendo la experiencia más fluida y actualizada de Google. Un regalo ideal para quienes buscan calidad, diseño y tecnología punta estas fiestas.

3 PC Gaming a mitad de precio

El BEASTCOM Q3 Essential Gaming es un ordenador diseñado para ofrecer potencia y fluidez en todos tus juegos y tareas exigentes. Con AMD Ryzen™ 5 3400G, 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB, garantiza rapidez en carga y almacenamiento suficiente. Su tarjeta gráfica Radeon™ RX Vega 11 permite disfrutar de gráficos nítidos y un rendimiento estable, mientras que Windows 11 Pro asegura compatibilidad y funciones avanzadas.

3 Cafetera superautomática De'Longhi

Si quieres disfrutar de un café de calidad profesional en casa, la De'Longhi Magnifica Start Milk es la opción perfecta. Con 1450 W de potencia y 15 bares de presión, prepara espresso y cappuccino con molinillo integrado y depósito de leche, permitiendo un espumado automático para bebidas cremosas. Su panel táctil facilita el uso y personalización de cada café. Ahora con un 31% de descuento, de 549,90€ a 379€, es el momento ideal para renovar tu cocina y llevar la experiencia de cafetería a tu hogar.

4 Moldeador Dyson Airwrap en oferta

Si quieres cuidar tu cabello y hacerte peinados profesionales en casa, el Dyson Airwrap Origin es el dispositivo ideal. Su tecnología iónica protege el cabello del calor excesivo, mientras que sus 3 velocidades y accesorios incluidos permiten alisar, rizar o dar volumen según tu estilo. Con un 22% de descuento, pasando de 449€ a 349€, es el momento perfecto para añadir este moldeador a tu rutina diaria o sorprender a alguien con un regalo de lujo estas Navidades.

Recuerda que estas oportunidades son por tiempo limitado, así que no esperes para hacerte con tus favoritos y disfrutar de la mejor tecnología y confort estas fiestas.