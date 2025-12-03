Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

MediaMarkt lanza nuevas ofertas flash: descuentos exclusivos en tecnología y hogar

Te mostramos los chollos más destacados que puedes comprar ahora

Apple Watch Ultra 3 baja a 849€ en MediaMarkt

MediaMarkt lanza nuevas ofertas flash
MediaMarkt lanza nuevas ofertas flash
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Durante el día de hoy, MediaMarkt lanza unas ofertas flash que no puedes dejar pasar. Si estás pensando en renovar algún electrodoméstico o en regalar tecnología estas Navidades, en ABC Favorito hemos seleccionado los mejores productos con descuento. Opciones para todos los ... presupuestos y con la mejor relación calidad-precio, ¡así que no te lo pierdas!

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app