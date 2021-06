Mejor cargador solar para móvil, batería a tope allá donde estés

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Has contado las ocasiones que te has encontrado lejos de casa y te has quedado sin batería en el móvil? El asunto no es menor: se trata de un dispositivo que puede sacarnos de más de un apuro, sobre todo si somos personas aventureras a las que nos gustan las excursiones y actividades en la naturaleza. Un móvil debe acompañarnos siempre con la máxima energía para poder servirnos como guía e, incluso, como salvavidas en caso de accidente. Pero cuando nos encontramos al aire libre, lo de dar con un enchufe donde cargar nuestro smartphone parece muy poco probable.

Los cargadores solares para móvil son un accesorio imprescindible para llevar con nosotros de viaje de forma que no dependamos de baterías externas portátiles ni los mencionados enchufes, tan solo de la energía del Sol. Algunos de los beneficios de utilizar un cargador solar móvil son, por un lado, el ahorro de tiempo ya que puedes seguir tu caminata o ruta mientras recargas la energía de tu teléfono. Por otro, se trata de un dispositivo compacto y ligero que no supondrá una carga extra para nuestra mochila.

¿Cómo funciona un cargador solar para el móvil?

Los cargadores solares para teléfonos móviles se componen por uno o varios paneles solares que, a su vez, contienen celdas fotoeléctricas (normalmente de silicio) encargadas de transmitir electrones. Al exponer de manera directa el cargador solar a la energía del sol, las placas fotovoltaicas absorben la energía y la transmiten al teléfono a través de algún puente, en este caso un cable USB.

Es cierto que cada una de esas celdas fotoeléctricas mencionadas recoge una cantidad pequeña de energía, por lo que cuanta mayor superficie tenga el cargador y podamos exponer a la luz directa, mayor será la carga obtenida. De igual manera, a la hora de adquirir un cargador solar para móvil debemos tener en cuenta que cuanto mayor sea la potencia de salida del cargador, con mayor rapidez cargará el dispositivo que conectemos.

Ventajas de utilizar un cargador solar para móviles

Accesorio sostenible: utiliza energía solar, es decir una fuente de energía renovable, y además es un accesorio de alta durabilidad incluso soportando un uso constante.

Ahorro económico: no necesitan conectarse a la electricidad para su alimentación.

Portátiles: podrás recargar tu teléfono móvil allá donde estés sin importar el acceso a una red eléctrica, tan sólo necesitarás la luz del sol.

Mejor cargador solar de móvil 2021