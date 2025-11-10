Por menos de 150 euros, esta Smart TV Xiaomi con Google TV es perfecta para el dormitorio
Compacta, fluida y con sonido Dolby: una opción equilibrada para ver series sin llenar el salón
¿Qué móvil comprar por menos de 250 euros? Este Xiaomi de 200MP da la sorpresa
No todos los televisores tienen que ser enormes ni costar una fortuna. La Xiaomi TV A 32« demuestra que una Smart TV pequeña puede ofrecer una experiencia más que solvente para el dormitorio, una segunda residencia o incluso la cocina. Su tamaño compacto, la ... integración con Google TV y un sonido con tecnología Dolby y DTS-X la convierten en una opción difícil de batir en su rango de precio.
Actualmente puede conseguirse por 145€ en AliExpress, un precio especialmente atractivo para un modelo con este nivel de equipamiento.
Tamaño perfecto y funciones completas para espacios reducidos
La Xiaomi TV A 32 está pensada para quienes buscan una Smart TV funcional y moderna sin ocupar medio mueble. Su diseño metálico y los marcos finos aportan un toque elegante, mientras que la pantalla LED colorida y brillante ofrece una reproducción nítida tanto para ver películas como para jugar o seguir tus series favoritas.
Además, incorpora Google TV con Chromecast integrado, por lo que se puede acceder directamente a Netflix, Prime Video, YouTube o cualquier otra app desde el mando con Asistente de Google. También permite gestionar dispositivos domésticos inteligentes a través de la aplicación Mi Home, convirtiéndose en un pequeño centro de control conectado para el hogar.
Sonido envolvente y conectividad moderna
Pese a su tamaño, el sonido no se queda atrás. Gracias al sistema Dolby Audio™, DTS-X™ y DTS Virtual:X™, el audio es claro y envolvente, algo que se nota especialmente en series, conciertos o películas de acción.
En cuanto a conectividad, ofrece HDMI, USB, Bluetooth y WiFi, permitiendo conectar consolas, barras de sonido o dispositivos externos sin complicaciones.
Su bajo consumo y arranque rápido la hacen ideal como segunda tele o para quienes buscan un modelo sencillo, pero con todas las funciones inteligentes que se esperan hoy.
La Xiaomi TV A 32« es ese tipo de compra lógica: pequeña, elegante, bien equipada y con una calidad de imagen que sorprende por su precio. Perfecta para dormitorios, apartamentos o incluso para regalar.
Por su equilibrio entre funcionalidad y precio real, forma parte de Favorito de ABC, la sección donde reunimos los productos más recomendables por su utilidad y relación calidad-precio.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete