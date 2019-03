Cada vez más niños utilizan lentillas desde los 6 años: consejos y beneficios Cuatro de cada 10 niños menores de 16 años necesitan graduarse la vista, sin embargo apenas el 30% lo hace

Cada vez hay más niños que usan lentillas a partir de los seis años debido a sus problemas de vista. No obstante, siempre debe estar valorado por un profesional, advierten desde E-lentillas.com, plataforma ecommerce especializada en venta de lentillas y otros productos para la salud ocular.

Desde E-lentillas.com se explica que, aunque no hay una edad exacta para empezar a utilizar lentillas, ya que dependerá de cada niño, de su personalidad y situación concreta, «a partir de los seis años suele ser un buen momento una vez que se ha valorado por un profesional».

La primera recomendación es utilizar lentillas de usar y tirar y de periodicidad diaria. Así los padres se evitarán tener que estar detrás de los pequeños para lavarlas y guardarlas cada día.

Entre los beneficios que se encuentra el uso de lentillas entre los más pequeños, E-Lentillas.com destaca principalmente el fomento de los buenos hábitos de higiene y de actividad física.

Patricia Rodríguez, directora de E-Lentillas.com asegura que está comprobado «que más del 70% de los niños menores de 15 años que utilizan gafas dejan de practicar deporte de manera habitual así como otras actividades físicas por miedo a romper o perder las gafas. Estos niños además no juegan igual que los niños que no llevan gafas. Esto puede ser de manera consciente o inconsciente con el fin de no romperlas. Otro dato destacable es que más del 80% de los niños que utilizan gafas se las quitan para hacer deporte con lo que ello les afecta por no tener una visión buena durante el juego».

También hay que tener en cuenta otros factores más sociales propios de las relaciones de los niños a su edad, reconoce Rodríguez, «como las posibles burlas o acoso por llevar gafas que no es menos común entre los más pequeños. Esto hace que los niños no acaben de adaptarse a las gafas, se las quiten o las pierdan. Todo ello no beneficia en el cuidado de la salud del pequeño».

Desde E-Lentillas.com se advierte de que más del 30% de los niños de entre 5 y 15 años que utilizan gafas no se adaptan a ellas. «Para ellos el uso de gafas es una limitación, se sienten incómodos. Esto no ocurre con las lentillas, los niños que empiezan a utilizarlas sienten una liberación, se notan más cómodos, practican más deporte y se sienten más aceptados por el resto de los niños», insiste Patricia Rodríguez.

Cuatro beneficios de usar lentillas

- Aumenta sus hábitos de higiene, ya que los niños comienzan a tomar consciencia de la importancia de cuidar las lentillas, lavarlas y las rutinas habituales de uso.

- Mejoran su visión, aunque las gafas graduadas permiten ver mejor, es cierto que existen puntos en los que las lentillas ofrecen mejor visión periférica

- Aumento de la responsabilidad, precisamente unidos a la importancia de los hábitos de higiene, el uso de las lentillas y el temor a perderlas y etner que pasar a las gafas hace que los niños desarrollen más la responsabilidad de guardarlas y cuidarlas.

- Mejorarán su actividad física. Sin duda los niños que pasan de utilizar gafas a lentillas, mejoran en comodidad y por lo tanto practican más deporte.

Dudas frecuentes sobre el uso de lentillas

Algunas preguntas que hay que hacerse antes de pensar en ponerle lentillas a un niño:

¿Está preparado mi hijo para asumir la responsabilidad de llevar lentillas? ¿aprende bien las instrucciones de uso? ¿Se deben recordar con frecuencia las tareas que tiene que hacer?¿Será capaz de aprender a quitarse y ponerse las lentillas sólo?

Desde E-Lentillas.com se aconseja siempre, antes de hacer cualquier pedido para un niño, acudir a un óptico para que sea quien valore antes si el niño está apto para el uso diario de lentillas. «Lo habitual es empezar con lentillas de uso diario a estas edades», explican desde el ecommerce.

