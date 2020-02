Estos son los principales problemas de pareja y sus soluciones Un equipo de psicólogos de la «app» ifeel elabora una breve guía con las consultas más comunes que reciben en las terapias

Celos, problemas sexuales, infidelidades, la rutina, discusiones… Son múltiples las causas por las que una pareja puede iniciar una terapia para salvar su relación. Un equipo de psicólogos de la aplicación ifeel ha elaborado un documento con las recomendaciones principales que los psicólogos ofrecen a aquellos pacientes que acuden a su consulta para solucionar los problemas de pareja.

1. Celos

Aunque los celos son específicos de una edad determinada, tienden a ser muy frecuentes en parejas jóvenes, con un grado muy bajo de madurez personal en cada uno de ellos, graves carencias en la comunicación y un tipo de vinculación insegura que acaba resultando realmente tóxica. Tampoco son específicos ni de los hombres ni de las mujeres. Los celos son algo desagradable que separa a los miembros de la pareja y los hace sentirse enormemente incómodos; sufren, en vez de disfrutar de la relación.

En cada caso hay que examinar si esta emoción, aunque surja, es o no problemática para la persona, por qué, qué consecuencias tiene en su bienestar y en la calidad de su relación de pareja. No es lo mismo sentir una ligera incomodidad fácilmente manejable cuando vemos que nuestra pareja habla amigablemente con alguien atractivo que sufrir continuamente por celos.

El consejo del psicólogo es intentar transformar la manera de entender la relación, pasar de entenderla en términos de pertenencia mutua a comprenderla en términos de libertad, menos rígidos. Por otro lado, empezar a tener en cuenta que lo que hay detrás de unos celos extremos es una enorme inseguridad, es decir, un gran miedo a ser abandonados. Ese miedo es legítimo, pero hay que aprender a gestionarlo de una manera no agresiva ni abusiva, sino más respetuosa hacia nuestra pareja.

2. Infidelidad

La infidelidad, entendida como esa situación en la que uno de los miembros de la pareja, o ambos, mantienen una relación sexoafectiva con personas ajenas a la relación contraviniendo el pacto de exclusividad al que implícita o explícitamente llegaron en sus orígenes, es tan vieja como la humanidad y fuente de un enorme sufrimiento en quienes se ven envueltos en alguno de sus dos polos.

La persona engañada en estos casos suele enfrentarse a un cúmulo de emociones y sensaciones que van desde la tristeza, el agravio, el enfado, el miedo, la estupefacción y, por supuesto, una gran duda que les cuesta clarificar por sí mismas: qué hacer a partir de ahora.

El consejo del psicólogo, en caso de duda, es no dejarse llevar por el primer impulso que surja, ni en un sentido ni en otro. Es decir, no dar por hecho que la relación tiene que acabar porque ha habido una infidelidad, ni dar por hecho que es un bache que se puede solucionar y seguir adelante si no lo sentimos como tal. Hay que tomarse un tiempo para reflexionar qué significa para nosotros esa infidelidad de la pareja y cómo impacta en nuestro compromiso con ella. Eso puede llevar un tiempo, así que merece la pena dedicar el tiempo que sea necesario a tomar la decisión que se considere más adecuada.

3. Problemas sexuales

Los problemas sexuales son muchos pero fundamentalmente se repiten dos. Por un lado, falta de deseo sexual, muy frecuente en parejas de largo recorrido, tanto en hombres como en mujeres. Por otro lado, dificultades físicas, que generan un problema en las relaciones sexuales y, por tanto, una enorme insatisfacción y preocupación. En el caso de los varones estas dificultades son, sobre todo, la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, mientras que en el caso de las mujeres serían el dolor en el momento de la penetración y la dificultad para alcanzar un orgasmo.

El consejo del psicólogo es que es necesario clarificar las causas del problema, determinar las características del problema en sí (no solo, por ejemplo, un problema de erección como tal, sino el malestar psicológico que genera y cómo este se manifiesta) e identificar aquellas circunstancias que estén manteniéndolo en el tiempo.

La autoestima puede verse dañada, por lo que es recomendable reparar esas grietas con mensajes muy claros: «No es verdad que jamás podrás tener una relación sexual con penetración«, «En el sexo la penetración y la erección no lo son todo», «Erección y virilidad son cosas independientes», «Tu atractivo sexual va mucho más allá de tu rendimiento en el momento de la penetración»…

4. No me decido a divorciarme

Asumir que una relación de pareja ha finalizado y que es el momento de que cada uno siga su camino es un proceso difícil para cualquier persona pero que suele provocar un bloqueo importante para algunas. Dicho bloqueo acaba empeorando mucho la situación, porque mantiene la relación en una situación «comatosa», indeterminada, insatisfactoria pero sin llegar a concluirla definitivamente, impidiendo así que sus miembros puedan abrirse a nuevas posibilidades de bienestar por separado.

Normalmente detrás de estos bloqueos, de esta incapacidad para poner el punto y final, está el miedo al futuro, a afrontar una situación de desamparo emocional o material, además de una fuerte sensación de melancolía ante la sensación de interrumpir todo lo vivido hasta ahora junto a esa persona. Estas emociones impiden pensar con claridad, generan muchas dudas y hacen que la persona se sitúe más en una rumiación improductiva en la que sus miedos y sus dudas dan vueltas sin llegar a ninguna parte en lugar de comprometerse claramente con una opción en concreto.

El consejo del psicólogo es intentar imaginarse las consecuencias de no tomar una decisión, explorar el significado de la relación que se plantea dejar y también las emociones que se despiertan a la hora de interrumpirla. En definitiva, «hay que animarse de una manera flexible a tomar la opción de vivir de acuerdo a nuestros valores y necesidades y no tanto de acuerdo a miedos hacia el futuro o nostalgias que miran al pasado», asegura Rafael San Román, psicólogo de ifeel.

5. Desengaño amoroso

Aunque este tipo de situaciones se dan a cualquier edad, incluso en edades mucho más avanzadas de lo que nos imaginamos, es frecuente que sobre todo personas muy jóvenes consulten a nivel psicológico a raíz de haber sufrido lo que se conoce como un «desengaño amoroso». Se trata de esas situaciones en que alguien que nos gusta mucho nos comunica oficialmente que no desea tener nada con nosotros o que no desea seguir teniéndolo. En este caso la persona suele tener muy activadas sus emociones, lo cual le impide tener una perspectiva racional y lógica sobre la verdadera importancia de lo ocurrido. Estos desengaños suelen tener lugar no tanto en un momento de la relación -si es que ha llegado a haber alguna relación- situado en el amor reposado, sino en un pico de enamoramiento, por la que la «caída» es tremendamente pronunciada.

El consejo del psicólogo es que debemos examinar la verdadera importancia de lo ocurrido para poder ir ajustando poco a poco nuestra reacción emocional de una manera más coherente con los hechos. Es decir, podemos permitirnos sentir dolor por este desengaño, pero no conviene entenderlo en términos de todo o nada, pensando que esa persona era «la única para nosotros» y la hemos perdido, y tampoco pensando que jamás nos recuperaremos de una ruptura tan dolorosa, porque eso no es así.

6. Me gusta alguien de mi mismo sexo

Descubrir -o, por fin, asumir- que la propia orientación sexual se sale de la norma heterosexual no es fácil para nadie, pero puede suponer un auténtico conflicto para muchas personas. Esto sucede así tanto en jóvenes que están introduciéndose por primera vez en el mundo de las relaciones sexuales y afectivas como en personas de edad más madura. Vivir de manera natural y satisfactoria una relación homosexual puede resultar problemático para algunas personas.

El consejo del psicólogo es que debemos vivir nuestra orientación sexual de manera normal y natural, tomarnos el tiempo necesario para vivir todos estos aspectos de manera espontánea y no catastrofista y encontrar nuestra propia manera de no ser heterosexual, que no tiene que corresponderse con la manera del resto de personas no heterosexuales.

7. Tenemos un bebé y él no contribuye

La llegada de un bebé a la familia normalmente es un acontecimiento feliz pero también estresante. Con relativa frecuencia se dan consultas en ifeel, normalmente por parte de mujeres, en las que se expresa que esa contribución armoniosa de ambos miembros de la pareja tras la llegada de un hijo o hija no se está produciendo. Esto genera una sensación de desbordamiento en la persona que se está encargando más del bebé y también una sensación de soledad, como si la relación de pareja -que siempre se ve afectada con la llegada de un hijo- estuviera más deteriorada de lo que sería normal.

En estos casos es conveniente aclarar si esta sensación de desproporción de los esfuerzos mutuos ya existía de alguna manera antes de la llegada del bebé, si existen otros conflictos añadidos, si la persona afectada le transmite a la otra explícitamente cómo se está sintiendo con la situación, si se lo expresa de manera asertiva o no, qué respuestas recibe, etc. El objetivo, naturalmente, siempre va a ser preservar al máximo el bienestar de todos los miembros de la familia, prestando especial atención a que el bebé se vea lo menos afectado posible por esta situación, y ayudar a los miembros de la pareja a que tomen unas posiciones más sanas, equilibradas y adultas frente a los retos familiares que ahora tienen por delante, dejando a un lado todo lo posible patrones de abuso, sumisión, desprotección o soledad.

El consejo del psicólogo es que los dos adultos responsables contribuyan de una manera equilibrada a la gestión de la crianza, de la casa y, por supuesto, de la relación de pareja. Para ello deben intensificar sus habilidades comunicativas, organizar bien los tiempos de descanso y de cuidado del bebé y, sobre todo, ser pacientes y benevolentes consigo mismos y con la pareja.

8. Salgo con alguien pero me marea

Aunque a veces parece muy fácil, en realidad cuesta mucho que una relación de pareja se construya y prospere, cuesta mucho darnos a conocer al otro y que el otro nos conozca, es un verdadero milagro -aunque ese milagro se produzca miles de veces cada día- que dos personas se encuentren y decidan ser una pareja.

En ese proceso, que incluye diferentes tipos de interacción y, por supuesto, negociación, no siempre nos mostramos leales y respetuosos con el tiempo, las energías y los sentimientos de la otra parte. No siempre estamos en el famoso «mismo punto» y esto, lamentablemente, hace que se produzcan ciertos patinazos en la comunicación, en las expectativas que generamos en el otro, o en las interpretaciones que hacemos de los mensajes que el otro nos envía… El juego de la seducción o el proceso de conocerse más allá de las primeras citas y pasar a algo más serio y estructurado no siempre es lo más limpio que sería deseable.

El consejo del psicólogo es asumir que ciertos desajustes de este tipo van a estar presentes en toda relación más o menos incipiente. Pero si el «mareo» se convierte en la columna vertebral de la interacción entonces hay que tomar medidas. Dichas medidas irán, básicamente, en dos direcciones: ponerse firmes y demandar explícitamente una estabilidad o bien poner fin a una relación cuya preocupante indeterminación nos está haciendo sufrir más que disfrutar. Dónde está la línea que separa unos escenarios de otros debe establecerlo cada cual. Al fin y al cabo, se trata de sentimientos, no de metros cuadrados de terreno.

9. Trabajamos juntos

La humanidad ha mezclado trabajo y pareja desde que el mundo es mundo, probablemente porque es inevitable y porque en muchos casos funcionar así es beneficioso. No obstante, si tu pareja y tú trabajáis juntos u os estáis planteando empezar a hacerlo, debéis tomar ciertas precauciones para que eso no suponga un desgaste evitable.

Si una pareja trabaja junta puede multiplicar el tiempo que comparte, y eso puede estar muy bien en personas que disfrutan mucho de su mutua compañía pero puede ser una debilidad por el hecho de que disminuyen los ámbitos individuales, esos espacios que los miembros de una pareja utilizan para despejarse y enriquecerse personalmente al margen de la relación y que tienen la maravillosa función de ser «eso que nos podemos contar» cuando nos reunimos.

El consejo del psicólogo es hacer ciertas separaciones entre el tiempo de trabajo y el tiempo de convivencia de pareja o familiar, para que ambas facetas no lo ocupen todo, no lo contaminen o confundan todo. De tal a tal hora estamos trabajando, es cierto que no por ello dejamos de ser pareja, por tanto no dejamos de querernos ni de, por ejemplo, ser cariñosos el uno con el otro, pero en esas horas y en ese lugar damos prioridad a los temas y los códigos propios de lo profesional, e intentamos dejar lo doméstico a un lado. Rafael San Román, psicólogo de ifeel, añade que: «Hablar las cosas y establecer límites siempre va a disminuir los conflictos y evitará que se produzcan situaciones incómodas o se hieran sensibilidades, de igual manera que disminuirá que uno de los ámbitos invada al otro».

10. Soy incapaz de dejarle porque me da miedo

Existen relaciones de pareja que «piden» un final pero no porque hayan concluido de manera natural su evolución, sino porque son relaciones tóxicas, no deben existir, deben interrumpirse por la propia salud y seguridad de sus miembros.

Una relación tóxica no es solo aquella en la que existe un serio maltrato de un miembro hacia el otro -o de ambos entre sí- por ejemplo en forma de maltrato físico o grave abuso. Estos son los casos más extremos pero afortunadamente no todos son así. Una relación tóxica es aquella en la que al menos uno de sus miembros sabe que la otra persona no le conviene y, a pesar de saberlo, se siente incapaz de abandonar la relación.

Normalmente las personas manifiestan que no dan el paso de dejar la relación por miedo a la soledad, pero dejan de lado el importante nivel de dependencia que sienten respecto a la pareja, incluso el punto hasta el que la relación ha llegado a anularlas. En este sentido, no se trata solo de miedo al futuro, miedo a la soledad o cuando, sencillamente, queremos a alguien con quien hemos tenido una relación sana y por eso nos parte el corazón pensar en la posibilidad de dejarle. Lejos de eso, hablamos de la incapacidad de dejar a alguien a pesar de que sabemos que no nos quiere, o pensando que su manera de anularnos es una manera legítima de manifestarnos su amor. En esos casos aparecen los comentarios del tipo: «Es muy buena persona, solo que me controla, me restringe las amistades, me reprocha que no le preste atención solo a él/ella» o «Me insulta, me amenaza, me humilla, pero yo le quiero», y expresiones por el estilo.

El consejo del psicólogo es escucharse atentamente a uno mismo y a las personas que nos quieren para caer en la cuenta de nuestras incoherencias: si nos maltrata es que no nos quiere, si nos maltrata no es buena persona, si no es buena persona no deberíamos querer compartir nuestro tiempo y energía con alguien así. Son cosas que no pueden suceder a la vez. Evidentemente esto es muy difícil, por eso lo primero es aprender a tener claro lo más básico para ir abriéndonos a nuevas posibilidades de relación, ampliar el foco: en el mundo hay gente maravillosa, no debemos conformarnos con alguien que nos trata mal.

