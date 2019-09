Whatsapp Los 7 acrónimos que debes conocer para entender los «whatsapps» de los centennials BAE, TBBH o YOLO, son solo algunos ejemplos de los acrónimos más utilizados en las redes sociales por los nativos digitales

S.F. @abc_familia Actualizado: 19/09/2019 01:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que existen los mensajes de texto, y después con la llegada de Twitter, el uso de acrónimos y abreviaturas forma parte de la vida de todos. A pesar de que el número de caracteres o palabras es, más bien, una preocupación del pasado, las generaciones más jóvenes continúan normalizando este tipo de palabras como parte de su día a día. Babbel, app para aprender idiomas, recopila los acrónimos que más utilizan los centennials, la generación de los nacidos a partir de 1995. ¿Sabrías descifrar todos estos mensajes?

¿Quieres ser mi BAE? Procedente del inglés, este anglicismo lleva algún tiempo formando parte del vocabulario de muchos jóvenes españoles: concretamente desde 2014, año en el que Pharrel Williams popularizó el término con su canción «Come Get It Bae» («Ven a buscarlo Bae»). Significa «Before Anyone Else» («Antes que nadie») y supone un halago en relaciones de pareja, amantes o, incluso, amigos y familiares, ya que se entiende como «ser el número uno» de alguien. No hay que confundirlo con BFF, «Best Friend Forever» («Mejor amigo por siempre»).

NTR, tío. Probablemente, una de las frases más usadas por los jóvenes en España: «no te rayes». Estas tres letras, NTR, representan el consuelo para un sinfín de preocupaciones de esta generación.

UWU y 7U7, los emojis analógicos. Antes de llegar a los emoticonos como los conocemos hoy, se usaban muchas representaciones gráficas con los signos y las letras del teclado. Algunos se conservan y otros han ido apareciendo, como el caso de UWU, en el que ojos (las «u») y nariz (la «w») representan ternura o conmoción. 7U7 sin embargo, vienen a representar tristeza, al ser los dos sietes los ojos con las lágrimas. En cualquier caso, ambos se pueden usar para tontear o coquetear en redes sociales.

TBH o TBBH. Derivado también del inglés, significa «To Be Honest», lo que supone o bien una muestra de sinceridad o una justificación. Acostumbra a preceder una idea o un pensamiento y en Twitter, Instagram y Facebook, es habitual verlo en forma de hashtag. Existe además la variante TBBH, que quiere decir «To Be Brutally Honest» y que da un paso más para ser políticamente incorrecto.

De Carpe Diem a YOLO. Uno de los tópicos latinos de la literatura universal ha calado hondo en las nuevas generaciones hasta incorporar a su vocabulario otro acrónimo derivado del inglés YOLO, o lo que es lo mismo: «You Only Live Once».

Flipo con lo KMK. Muestra del asombro de ese comentario o información se puede poner KMK, en donde la «q» se sustituye por la «k» y significa «qué me cuentas». A esta representación de la frase el español encuentra su semejante anglosajón con el ya de sobra conocido OMG («Oh My God»).

Con poco tiempo, TL;DR. «Too long, didn’t read», lo que se traduce como «demasiado largo, no he leído». Es una jerga muy habitual en redes que se utiliza cuando el texto es muy largo y no se ha leído por ese motivo. Las mismas letras pueden representar «too lazy; didn't read», es decir, «demasiado vago, no he leído».

Otros acrónimos en inglés: PAH (Parent at home): Padre en casa. HIFW (How I feel when): Como me siento cuando... TFW (That feeling when): Ese sentimiento cuando... MFW (My face when): Mi cara cuando... MRW (My reaction when): Mi reacción cuando... IFYP (I feel your pain): Siento tu dolor. LOL (Laughing out loud): Riendo a carcajadas. TNTL (Trying not to laugh): Tratando de no reír. JK (Just kidding): Es una broma. ILY (I love you): Te quiero. IMU (I miss you): Te echo de menos. ADIH (Another day in hell): Otro día en el infierno. IDC (I don’t care): No me importa. ZZZ (Sleeping, bored, tired): Durmiendo, aburrido, cansado. WYWH (Wish you were here): Desearía que estuvieras aquí. TIME (Tears in my eyes): Lágrimas en mis ojos. F4F (Follow For Follow): Seguir por seguir. L4L (Like for Like): Like por like.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia