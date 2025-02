Sale del hospital el bebé prematuro nacido el día que comenzó el estado de alarma

La carta de Susana, la enfermera que lo ha cuidado durante todo este tiempo

Susana, la enfermera que la ha cuidado hasta hoy, le ha vuelto a escribir una carta, que le dejó en la cuna hace unos días, y que reproducimos a continuación:

¡Hola Lucas!

Hoy hace exactamente dos semanas que te escribí por primera vez. Dos semanas en las que muchas personas han conocido tu historia. Esto es algo de lo que me siento muy orgullosa. En unos días te marcharás por fin a casa. Con mamá, con papá, con Darius… La cunita en la que ahora duermes será ocupada por otro bebé. Otro bebé seguro que precioso, pero no tan especial como tú.

¿Y por qué eres tan especial? No sabría decirlo… Es un sentimiento que me envuelve cada vez que pienso en ti. ¡En este mes y medio me has enseñado tantas cosas…! Que en medio del horror, hay un lugar para la esperanza. Que no importa cómo de difícil parezca una situación, siempre hay una salida. Que hay personas que aparecen en nuestra vida para quedarse, para siempre. Eso me ha ocurrido con tus papás, ¿sabes?

Les conocí un lunes cuando tú apenas tenías día y medio de vida. Desde el principio pude darme cuenta de su grandísimo corazón. Sus ojos, temerosos al principio, fueron volviéndose cada vez más confiados. Sus manos, cada vez más tranquilas, el pecho que te ofrecían, cada día más relajado, más confortable. Me encantaba verles a los dos, con una media sonrisa por lo poco que te gustaba al principio el método canguro , intentando por todos los medios disfrutar del momento, a pesar de que se lo ponías muy difícil.

Me hablaban de tu hermano, que en su día vivió lo mismo que has vivido tú. De tus abuelos, de cuánto les echan de menos. De toda esa familia que espera con impaciencia poder cogerte entre sus brazos… Y lo hacían con mucho cariño. Y en un momento que no sabría decir bien cuándo se produjo, yo también me sentí querida por ellos.

Empecé a sentirme también parte de sus vidas, y de la tuya propia. ¡Qué sentimiento tan bonito, en medio de la tristeza que nos rodeaba!

La publicación de aquel texto me trajo muchas cosas buenas. Aún hoy, dos semanas después, hay personas que me preguntan por ti. Por el final de la historia. Nuestro final que es vuestro principio.

No sé cómo será la vida a partir de ahora. Pero lo que sí sé es que serás un niño inmensamente feliz. Porque tienes todo lo que un bebé necesita para serlo: el amor incondicional de unos padres que no han faltado de tu lado ni un solo día, a pesar de las restricciones y las circunstancias. Tenlo siempre presente.

Pase lo que pase, no habrá personas que te amen más que ellos. No quisiera que ésta fuese una carta de despedida, porque no quiero salir de tu vida para siempre. Me gustaría que fuese un simple «hasta luego, nos vemos pronto». Quiero verte caminar, quiero sentir algún día un beso tuyo, quiero escucharte decir «mamá». Yo, por mi parte, haré todo lo que esté en mi mano para que así sea. Espero que esas grandes personas que tienes por papás hagan lo mismo. Desde luego, ahí estaré para lo que necesiten, aunque sea un simple consejo. Que no duden jamás en llamarme.

Te quiero mucho, pequeñín. Deseando verte muy pronto fuera,