Mi hijo no me habla: ¡Todos a la mesa! La Fundación Belén asegura que el 65% de los niños y adolescentes españoles cena a diario en familia y pone en marcha una iniciativa para mejorar la comunicación de padres e hijos

«¡Mi hijo no me habla!». La coordinadora de la Fundación Belén, Leticia Escardó, asegura a ABC que desde hace cinco años han recibido en su organización multitud de llamadas de padres desesperados por la falta de comunicación con sus hijos, sobre todo cuando llegan a la adolescencia. Las prisas, las distintas responsabilidades de unos y otros, el uso de las pantallas digitales... han restado, sin duda, tiempo a las conversaciones familiares.

Conscientes de esta realidad, y en una búsqueda efectiva de soluciones, Leticia Escardó apunta que desde la fundación se plantearon actuar de inmediato. «Comenzamos a estudiar la forma de ayudar a estas familias tan preocupadas. La palabra hacer es el verbo del aprendizaje. Algo teníamos que hacer y, si era a través de la diversión, mejor que mejor. Fue así como llegamos hasta un estudio científico realizado en Canadá con 23.00 niños desde su nacimiento hasta que cumplían 12 años. La conclusión del informe es demoledora. Asegura que los niños que cenan con sus padres tienen mayor riqueza de vocabulario, mejores modales, optan por la comida más sana, ingieren menos bebidas azucaradas, tienen más capacidad de resiliencia, rechazan las drogas...».

Ante tales evidencias, la Fundación Belén decidió coordinar el proyecto «Todos a la mesa» (Dinner is ready) del programa Erasmus+ de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Está iniciativa se realiza en colaboración con otras organizaciones sin ánimo de lucro de Reino Unido, Rumania y Lituania.

«Consideramos que es fundamental actuar cuanto antes puesto que cada vez se tiende más a que cada uno en el hogar cene por su cuenta; acuda a la nevera y se prepare lo que desea en cada momento, sin tener ratos compartidos», puntualiza Escardó.

Por ello, propósito de este proyecto es mejorar la comunicación personal de cada miembro de la familia mediante acciones como cocinar y cenar juntos. De esta forma se han establecido varias fases y, la primera de ellas, ha consistido en la realización de talleres sobre comunicación familiar en los que, además, se han compartido recetas de cocina y trucos para conseguir que la comunicación fluya. «Los padres, por ejemplo, deben huir de tanta pregunta tipo "¿qué has comido hoy en el cole?" o "¿te han mandado deberes?". Es mucho más efectivo —explica— hablar de emociones: "fíjate lo que me ha pasado hoy con mi jefe... me ha hecho sentir falta... Y a ti, ¿hay algo que hoy te haya hecho sentir triste?"».

La segunda fase de esta iniciativa acaba de finalizar con la realización de un total de 800 encuestas en todos los países participantes a padres de hijos entre 8 y 16 años. Los cuestionarios han arrojado resultados comparativos por países: los españoles cenan más en familia que los ingleses, rumanos y lituanos: un 65% en nuestro país frente al 40% de media europea. Esta cercanía en hábitos con los hijos se traduce en un conocimiento mayor de la vida de los hijos.

El 98% de los adolescentes españoles habla con sus padres a diario y el 86% de los padres españoles conoce el nombre de los amigos de sus hijos. El 92% de los padres sabe cuáles son las asignaturas preferidas de sus hijos, mientras que sólo el 40% de los padres practica algún deporte con sus hijos, cifra en este caso inferiores en España respecto a otros países europeos.

La coordinadora del proyecto asegura que actualmente están llevando a cabo talleres en bibliotecas, parroquias y asociaciones de vecinos con charlas muy prácticas que ayuden a las familias a mejorar su comunicación, «lo que mejora sus relaciones», puntualiza.

