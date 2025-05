Los ejercicios respiratorios que combaten el coronavirus y reducirían los tiempos en UCI

Un dolor intercostal puso en alerta a María Ángeles Saiz, de 86 años, y decidió acudir al Hospital de la Princesa. Después, todo se precipitó. No recuerda los días que pasó ingresada en IFEMA , tan solo del trato «exquisito» que recibió de todos aquellos ... que estuvieron cuidándola y haciéndole compañía para que no se sintiera sola lejos de su familia de Burgos. Ingresó por una neumonía leve y nunca dio positivo en coronavirus en las tres pruebas que le realizaron pero la ingresaron por si se trataba de «un falso negativo» y por curarse en salud», como ella misma explica.

Necesitó oxígeno y fueron días complicados en los que se sintió «incapacitada» a pesar de ser una persona muy activa. Y no fue hasta dos días antes de que cerraran el hospital de campaña cuando la derivaron y pasaron al apartahotel Eurobuilding 2 —apartamentos que puso el Ayuntamiento de Madrid a disposición de las personas mayores— donde siguió recuperándose. Ahora, Saiz va a celebrar este próximo 30 de julio su cumpleaños y está llena de fuerzas. «Ya tengo la experiencia y tendré paciencia de nuevo», dice animada ante un posible rebrote. Además, todos los días hace su tabla de gimnasia y, por supuesto, los ejercicios de respiración que le aconsejaron en IFEMA los continúa haciendo junto a su fisioterapeuta Carlos Ibañez, de la residencia Ballesol de Príncipe de Vergara dentro los Programas de Readaptación Respiratoria en los que juega un importante papel la fisioterapia respiratoria .

Ejercicios sencillos que cualquiera puede hacer, como fruncir los labios y utilizar una pica o, incluso, el palo de una escoba mientras se coge aire por la nariz, se aguanta el aire unos dos o tres segundos y se baja el objeto escogido, ayudan a reducir la sensación de dificultad respiratoria. «Son entre otras, las técnicas que utilizamos los fisioterapeutas para mejorar la capacidad pulmonar y que la hemos instaurado de forma preventiva en nuestros residentes. No esperemos a que pase algo para actuar, actuemos hoy porque la prevención es el mejor antivirus », asegura Francisco J. Paz, coordinador del programa Reactivate. A lo que añade que «hasta cinco años podrían durar las secuelas respiratorias si no se tratan con un correcto tratamiento de fisioterapia respiratoria».

Reduce los tiempos de UCI

De modo que, tanto para aquellas personas que han sufrido problemas respiratorios como para aquellas que no, recomiendan esta fisioterapia que podría llegar a reducir los tiempos de UCI , en caso de que fuera necesario. «Si lo hiciéramos todos conseguiríamos reducir significativamente padecer en el futuro patologías respiratorias» , aconseja Ibáñez. El confinamiento ha causado secuelas importantes a nivel respiratorio debido al inmovilismo porque al no oxigenarse bien la sangre y los músculos han perdido fuerza. Así que ahora este equipo está trabajando con los residentes para recuperar esa masa muscular, el volumen pulmonar y también cómo método de prevención. No obstante, para que este entrenamiento sea efectivo se debería hacer diariamente unos 20 minutos , sin fatigar y en función de la capacidad pulmonar y del grado de afectación respiratoria, explica Ibáñez.

A Elena de Blas, de 66 años, todavía se le resiste la tercera bola del inspirómetro incentivado pero eso hace que cada día quiera superarse. Sufrió un atropello y la tuvieron que operar de una pierna a lo que se sumó el confinamiento que hizo que se le parase la rehabilitación, «se juntó todo», aclara. Desde hace un mes que se ha apuntado a este programa y aunque las primeras veces se le antojaban «complicados» los ejercicios porque no conseguía subir las bolas, De Blas asegura que se «consigue». «Espero salir teniendo resistencia en la pierna y en los pulmones, para poder empezar a hacer mi vida normal», sostiene esperanzada y mentalizada de que tiene que estar preparada por si se vuelve a repetir la misma situación. «Tenemos que aprender lo que ha pasado el día anterior para el día siguiente y ponerlo en práctica» , recomienda. Por eso, ella no se rinde y, va ganando volumen pulmonar según avanza con la terapia.

Hace unos meses no se sabía cómo se luchaba contra el coronavirus y sus consecuencias, y aunque todavía hay muchas incógnitas por desvelar, ahora vamos conociendo algunas medidas para prevenirlo. La mascarilla y la buena higiene de manos son fundamentales, pero la fisioterapia respiratoria también es una buena armadura para paliar los efectos que tiene el virus en los pulmones.

Vídeo: Ancianos de la residencia Ballesol de Príncipe de Vergara realizan fisioterapia respiratoria Los tres ejercicios para combatir el Covid-19 Los tres ejercicios fundamentales que aconseja el fisioterapeuta Carlos Ibañez: Respiración con labios fruncidos: Ayuda a reducir la sensación de disnea o dificultad respiratoria y lo hacemos con ayuda de otro ejercicio. Consiste en coger aire por la nariz, hinchar los pulmones y aguantar el aire dos o tres segundos mientras se levanta la pica. Soplar lentamente mientras se baja la pica. Se llama labios fruncidos porque cuando espiras pones los labios en forma de U. La pica puede sustituirse por otro objeto como el palo de una escoba. Inspirómetro incentivado: Se utiliza para realizar respiraciones largas y profundas y con ello se consigue un aumento del volumen pulmonar. El ejercicio consiste en coger aire con las manos en el abdomen, y expulsarlo todo mientras las manos empujan el abdomen para vaciar bien los pulmones. Y una vez soltado el aire en el inspirómetro incentivado, absorber como si fuera una pajita manteniendo el nivel de inspiración. Este instrumento se puede comprar fácilmente en lugares como ortopedias. Aumento del flujo espiratorio (AFE): Consiste en realizar un aumento del flujo espiratorio con variación de volumen, flujo y duración de la espiración. El objetivo es poder movilizar las flemas gracias al cambio del flujo espiratorio y facilita expulsarlas. Este ejercicio es muy sencillo porque es llenar de aire los pulmones respirando por la nariz y luego expulsar este aire como si quisiéramos empañar de vaho un cristal.