Tamara Falcó: «Algunos de mis diseños están inspirados en mi madre»

La empresaria y diseñadora acaba de lanzar una nueva colección de moda junto a Pedro del Hierro con propuestas para vestir en las fiestas

El marrón chocolate es el nuevo negro: así se lleva el color del moda del otoño

Tamara Falcó en una de las imágenes de campaña de la nueva colección
Tamara Falcó en una de las imágenes de campaña de la nueva colección PdH
María I. Ortiz

María I. Ortiz

La Navidad siempre ha sido un momento importante en la vida de Tamara Falcó. Desde niña, sus celebraciones han estado marcadas por los encuentros familiares, «mi recuerdo de estas fechas es siempre en familia, me acuerdo de cuando mis hermanos venían de Estados ... Unidos y ese reencuentro en casa de mi madre o de mi padre», cuenta en entrevista para ABC. Y así sigue siendo, aunque ahora las reuniones se hacen en casa de su hermano mayor, Manuel Falcó. «En estas fechas me sigue apeteciendo disfrutar de los míos, tener largas conversaciones y dedicar tiempo a los que quiero», asegura. Unas celebraciones en la que la estética y la belleza han estado siempre presentes en cada detalle, desde su propio estilismo -con prendas diseñadas por ella misma-, hasta la decoración de su casa, que este año será en tonos blancos e incorporará un nuevo nacimiento de diseño comprado por Internet.

