Tamara Falcó: «Algunos de mis diseños están inspirados en mi madre»

La Navidad siempre ha sido un momento importante en la vida de Tamara Falcó. Desde niña, sus celebraciones han estado marcadas por los encuentros familiares, «mi recuerdo de estas fechas es siempre en familia, me acuerdo de cuando mis hermanos venían de Estados ... Unidos y ese reencuentro en casa de mi madre o de mi padre», cuenta en entrevista para ABC. Y así sigue siendo, aunque ahora las reuniones se hacen en casa de su hermano mayor, Manuel Falcó. «En estas fechas me sigue apeteciendo disfrutar de los míos, tener largas conversaciones y dedicar tiempo a los que quiero», asegura. Unas celebraciones en la que la estética y la belleza han estado siempre presentes en cada detalle, desde su propio estilismo -con prendas diseñadas por ella misma-, hasta la decoración de su casa, que este año será en tonos blancos e incorporará un nuevo nacimiento de diseño comprado por Internet.

La figura de su madre es fundamental en esa pasión confesa por la estética y por eso a menudo las colecciones que ha diseñado para su línea TFP by Tamara Falcó junto a Pedro del Hierro beben de esa influencia. Sin ir más lejos, una de sus creaciones para estas fiestas está inspirado en un modelo que Isabel Preysler lucía en los años 80, un vestido de encaje con escote barco y manga larga del que «el tío Miguel tenía su propia opinión y comentaba que era algo atrevido», cuenta Tamara Falcó recordando al fallecido Miguel Boyer.

«Mi madre tiene algo muy especial y único que me encantaría tener yo también», confiesa al hablar de esa elegancia innata. «Aunque nos parecemos mucho, en realidad tenemos estilos muy distintos, pero me llena de orgullo que me comparen con ella», añade.

Tamara Falcón con el vestido de encaje que está inspirado en el que llevaba su madre PdH

La hija del Marqués de Griñón acaba de presentar su nueva colección junto a la marca del grupo Tendam, una propuesta llamada 'Christmas' (Navidad), que reúne looks para eventos, fiestas y celebraciones de fin de año, con una selección de piezas que destacan por su carácter sofisticado y la riqueza en sus tejidos.

Entre sus diseños se encuentran desde trajes de dos piezas en terciopelo o tejidos satinados a otro repleto de lentejuelas, un vestido lápiz en encaje azul royal o blusas y tops de noche. «Las colecciones que hacemos son muy ponibles. Un fondo de armario apetecible al que poder recurrir siempre», afirma. «En Navidad intentamos que además tenga más brillo. Prendas para sentirte estupenda y cómoda», cuenta.

Una selección que la propia diseñadora lleva con frecuencia, y es que su estilo se ha convertido en referente para quienes buscan una forma de vestir clásica pero con ciertos toques de modernidad. Ella admite que aún no ha pensado cómo vestirá en los días de fiesta, pero de cara a buscar sus estilismos, ya sea para una cena de empresa o un encuentro con amigos, una comida familiar o una gala de Fin de año, la empresaria encuentra siempre la manera de transformar cada look en una historia, un reflejo de cómo vive estas señaladas fechas «con ilusión, fe y siempre muy agradecida» de poder compartir y sentarse a la mesa con los suyos.

Su decálogo de estilo

1. ¿Cómo será su decoración navideña?

Lo haré este fin de semana. He encargado un abeto artificial y sacaré mis adornos de siempre, además he pedido por Internet un nacimiento muy moderno en tonos blancos. Mi decoración será clásica pero con un 'twist', he metido más blancos, pero tampoco faltarán los dorados, rojos y verdes.

2. ¿Y su mesa?

Aún estoy buscando inspiración. Creo que es importante crear relieves, que no todo esté a la misma altura. Se pueden poner pequeños soportes bajo el mantel e incorporar jarrones y velas de diferentes tamaños para crear profundidad.

3. ¿Qué no faltará?

No faltarán una pularda o un pavo, aunque en realidad no tenemos ninguna tradición.

4. ¿Cómo vestirá?

Mi prenda estrella es un traje de chaqueta, un básico que dará mucho juego. Puedes mezclar sus prendas por separado. Yo me siento muy cómoda con cualquier traje, más básicos o más elevados; son una opción versátil y una forma fácil de ir bien vestida. Llevaré tacón siempre que no me impida disfrutar de la fiesta.

5. ¿Cómo se maquillará?

Para mí es importante mantener un autocuidado durante todo el año, una rutina constante y buenos productos para cuidar pelo y piel. En estas fechas no cambio mucho, quizás elevo un poco los tonos en mi maquillaje y suelo apostar por una manicura más oscura.

6. ¿Un truco de belleza?

El 'overlip', perfilar la boca un poco por encima para crear el efecto óptico de un labio más grande y jugoso.

7. ¿Alguna superstición?

No soy nada supersticiosa, no tengo que llevar obligatoriamente nada rojo para despedir el año, aunque mi madre y mi hermana lo hacen siempre.

8. Su mejor regalo...

Mis sobrinos, estoy deseando verlos. Estas fechas con niños se vive con mucha más ilusión.

9. ¿Un deseo para estas fechas?

He tenido un año maravilloso y me gustaría que siguiera siendo así.

10. ¿Un propósito para el próximo año?

Para 2025 me propuse cuidarme más y hacer deporte y lo he conseguido, para el 2026 espero mantenerlo porque me hacen sentir muy bien.

Su receta estrella para Navidad Tamara Falcó se graduó en Le Cordon Bleu como chef diplomada y su paso por Masterchef no pasó desapercibido. Aún no ha decidido el menú que tomará en estas fechas, pero propone una receta fácil y rápida con la que sorprender en cualquier encuentro navideño: «El tartar de gamba nunca falla. Hay que cortar las gambas en láminas muy finas, añadir aceite de oliva y aplastarlo todo bien con un papel film. Lo dejas enfriar y puedes añadir alguna salsa para acompañar. Es un plato muy sencillo pero que causa sensación y puede ser una buena idea de entrante».

.