SIMOF se consagra como la gran cita de la moda flamenca en Madrid

49 firmas han participado en la cuarta edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca celebrada en la capital

Unos 2.000 asistentes han pasado por SIMOF 2025 que se celebró los días 30 y 31 de octubre en el hotel Wellington de Madrid. 49 firmas y diseñadores, jóvenes y consagrados, han presentado sus propuestas, en una cita que se consolida con ... esta cuarta edición. El público pudo disfrutar de desfiles, así como de un showroom con las tendencias y las novedades de los diseñadores.

Descarga la app