SIMOF se consagra como la gran cita de la moda flamenca en Madrid

Unos 2.000 asistentes han pasado por SIMOF 2025 que se celebró los días 30 y 31 de octubre en el hotel Wellington de Madrid. 49 firmas y diseñadores, jóvenes y consagrados, han presentado sus propuestas, en una cita que se consolida con ... esta cuarta edición. El público pudo disfrutar de desfiles, así como de un showroom con las tendencias y las novedades de los diseñadores.

Tras la jornada del jueves en la que participaron, entre otros, Victorio & Lucchino, Conso Delgado, Merche Caparrós o Pilar Vera, el viernes fue el turno de otras marcas incluyendo el colectivo Málaga de Moda y las asociaciones de diseñadores y artesanos Qlamenco y MOF&ART. El desfile de la clausura corrió a cargo de Icónico Flamenco.

En cuanto a las tendencias que se han visto estos días, destacan las propuestas elaboradas con una rica variedad de tejidos y detalles artesanales, entre los que destacaron el crepé, la batista, el vichy, las gasas, el organdí, el algodón, los rasos, el satén, el guipur, la pasamanería, el terciopelo, las transparencias, los tules bordados, los mikados, las organzas y los bordados con lentejuelas.

SIMOF Madrid 2025 Una selección de las propuestas vistas en la segunda jornada: Melisa Lozano, Amparo Pardal e Icónico Flamenco. Gerardo Morillo

La paleta cromática apostó por tonos morado, verde y naranja, sin olvidar los clásicos rojos, blancos y amarillos, esencia de la moda flamenca. En cuanto a las siluetas, predominaron los cuerpos ceñidos de talle bajo, una amplia diversidad de escotes, mangas y volúmenes, y una clara apuesta por diseños de inspiración flamenca reinterpretados como piezas versátiles y atemporales.

Balance positivo

Raquel Revuelta, directora de Doble Erre y fundadora de SIMOF, destacó el alto nivel de satisfacción entre diseñadores, premiados y asistentes tras el cierre de esta cuarta edición en Madrid: «Cada vez más estamos consiguiendo que la moda flamenca no sea exclusiva de Andalucía, sino que interese a todas las mujeres de España. SIMOF Madrid se ha consolidado como un referente cultural y de moda, y nuestro próximo hito es lograr que la moda flamenca sea reconocida como auténtica Marca España». Revuelta añadió que la inclusión de SIMOF Madrid en el circuito de Madrid es Moda representa «un hito histórico que refuerza la posición de la moda flamenca dentro de la moda de autor española».