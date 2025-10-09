El punto más o menos gótico de Anne Hathaway, Uma Thurman y Mary de Dinamarca

Justo cuando se acaban los desfiles de la semana de la moda de París encuentro entre tanta celebrity e influencer un look de Anne Hathaway que me atrae tanto que tiro del hilo visual, para delante y para atrás, buscando un punto gótico ... que ofrecerles sin caer en el disfraz. No lo hago porque se acerque Halloween, nada tengo que decir sobre esa celebración, salvo que recuerden que aquí también se celebra el Día de todos los Santos y que hay que honrar a nuestros muertos. Ya saben ustedes que mi interés en estas 'Puntadas con hilo' es puramente estilístico, por eso, advierto que, tras ver unas propuestas en la pasarela para el próximo verano 2026, llenas de alegría y color, ahora, la calle se muestra más oscura. Sí, hay toda una tendencia gótica a la que nos podemos acercar esta semana gracias a estos atuendos mostrados por varias damas.

La causante de esta columna me da pie para animar a ponernos un pelín góticas. Anne Hathaway lo logra en clave elegante y macarra, a partes iguales, gracias a la camiseta con cola incorporada del Balenciaga de nueva era: la de Pierpaolo Piccioli. La Basílica del Sacré Cœur estampada en la prenda pone la nota espiritual y los guantes nos dan la idea de cómo convertir una prenda negra de manga corta en un tándem sofisticado y apto para llevar sin jersey estos días. La ecuación ganadora la completan unos zapatos de tacón de punta fina y un pantalón ancho y con caída.

Mitones de Zara, guantes largos de piel de H&M, Anne Hathaway con look de Balenciaga y guantes largos de ante de Mango Gtres

El caso de la reina Mary de Dinamarca es un quiero y no puedo real. La camisa de rejilla con cuello le otorga al look ese puntito gótico, pero no acaba de cuajar por culpa del peinado. Mejor un recogido con un guiño antiguo, que lleva tan a menudo y que le favorece tanto. El look del desfile de Valentino para la próxima primavera-verano 2026 es también pura inspiración y un puntazo en este sentido.

La reina Mary de Dinamarca Gtres

Jenna Ortega, la gran dama del neogótico, por obra y gracia de su personaje 'Miércoles' (Netflix), diversifica su estilo en París dándole un aire setentero muy vintage. Sin embargo, la otra actriz gótica en discordia, Mia Goth, que participa en la nueva entrega de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, se muestra demasiado evidente y con gesto de enfado en el photocall. Igual está contrariada porque el vestido le da un frío que te mueres o vete tú a saber. Las puntillas funcionan muy bien para dar un toque oscuro al look, pero con un pantalón o una levita hubieran sido el acompañamiento perfecto al diseño, que es maravilloso.

Uma Therman con look de Celine, Mia Goth, Jenna Ortega y look de primavera-verano 2026 de Valentino D.R. | Gtres

Uma Thurman no busca un punto gótico, o eso imagino yo, con su outfit de Celine para asistir al desfile de la firma, celebrado hace unos días en París. Sin embargo, además de traerla aquí porque está maravillosa, también viene a colación para hablar de la capa, es un buen elemento gótico y una prenda que está muy de moda, que seguirá en todo lo alto en las siguientes estaciones de frío y calor (Jonathan Anderson en Dior dixit) y que tantas alegrías dará con outfits de día y de noche.