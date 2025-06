Kate Middleton, sí quiere

En época de bodas toca hablar de tendencias de novia y del llamado 'look de invitada', apelativo al que le tengo una manía especial y que se ha instalado como referente por la tiranía SEO. Cuando eres la protagonista del sí quiero puedes atender ... a lo que te de la gana, tendencias o herencias, pero se impone el blanco desde el 10 de febrero de 1840 cuando lo vistió la reina Victoria de Gran Bretaña en su boda con el entonces príncipe Alberto.

Lo bueno de esta temporada es que el blanco es un tono mega estrella en la pasarela y aunque siempre está presente en el armario estival, este verano 2025 tenemos la invasión: más de 3.000 resultados de los que 434 responden sólo a vestidos en dicho color, según Tagwalk.

Kate Middleton con un traje de chaqueta blanco y con puntillas, y look de desfile de primavera-verano 2025 de Michael Kors Collection Gtres | Tagwalk

Kate Middleton que siempre atiende a las tendencias y las aplica a su estilo y circunstancias, acaba de vestir de blanco y en clave inspiradora para aquellas novias que no quieran ir de largo, ni con el típico modelo de novia. El traje es perfecto para primavera y otoño. Igual te mueres de calor si la boda es en julio y agosto, pero es un outfit distinto, classy y con puntillas en el bajo que le da un aire romántico controlado. Michael Kors cuenta con uno similar en su colección de pasarela, aunque la chaqueta es más oversize y el encaje está más presente que en el de la Princesa de Gales.

Belén Écija y Jaime Sánchez en la pre boda, celebrada en Menorca, y dos looks de desfile de primavera-verano 2025 de Chloé Gtres |Tagwalk

Para las que prefieran una explosión descontrolada, romántica y hippy, pueden acudir a la primavera-verano 2025 de Chloé, firma que cuenta con muchos ejemplos de este estilo. Los looks entroncan también a la perfección con el modelo de la pre boda de Belén Écija en Menorca. ¿Por qué se ha puesto de moda un sí quiero de tres días, tipo puente? No tengo una respuesta lógica al asunto, pero sí puedo decir que el desfile de temporada la firma francesa, en el que debutó Chemena Kamali como directora creativa, ha sido el más admirado y copiado, por refrescante y nostálgico.

Ahora llega la pregunta del millón: ¿Las invitadas pueden vestir de blanco? Sí y no. Pueden escoger el color del verano mezclado con otros colores. Ya saben ustedes que, salvo que lo indique la novia, se considera una falta de respeto lucir un modelo 'total white'.

He pescado a Alexa Chung (Miu Miu) y a Blake Lively (Chanel) por si les inspira aquello de vestir de blanco con otro color. Es verdad que el de la modelo y presentadora es algo chandalero, pero resulta muy chic, como cabe esperar de la otra firma de Miuccia Prada. En el caso de la actriz, el modelo de croché, se vuelve urbanita gracias a la chaqueta sobre los hombros (gesto muy chic también). Les confieso que tengo una boda este sábado y que mi modelo es crema y negro. Es de Laagam, firma 'made in Spain' a tener muy en cuenta para el llamado 'look de invitada'.