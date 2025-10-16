Isabel Díaz Ayuso desempata con su vestido de Victoria el duelo entre Coosy e IQ Collection, el Día de la Hispanidad
Puntadas con hilo
Dos notas a tener en cuenta: la sofisticación sube en los mejores modelos vistos en el Palacio Real y los zapatos nude son el mejor accesorio para pisar de forma exquisita en cualquier ocasión
Todas las columnas de Inés Table
La cita en el Palacio Real el Día de la Hispanidad se ha convertido en la pasarela de moda política más importante del año. Hasta allí llegan, después del desfile de las Fuerzas Armadas, políticas, empresarias, comunicadoras y mujeres de las ... fuerzas vivas españolas en general. Hace dos años vimos una repetición: mismo día, mismo vestido bicolor, mismo acto. Este 2025 tenemos doblete: por un lado, dos señoras a las que no pongo nombre con sendos vestidos de cuerpo a rayas y falda con una mega flor, que no voy a comentar por poco favorecedores, y, por otro lado, una invitada cuyo nombre también desconozco con idéntico diseño al de Yasmina, mujer del ministro Oscar Puente, que viste un modelo navy de botones dorados cuyo tamaño y forma podrían provocar convulsiones a Rebeca Argudo.
¿Qué tendrá Coosy que a todas las políticas gusta para este acto? Yo respondo: relación tendencias-calidad-precio, óptima. La teoría de compra también se apoya en que es 'made in Spain', pero este dato llega después. Yolanda Díaz, la más estilosa del acto, con permiso de Isabel Díaz Ayuso, también viste un modelo de la firma de Pontevedra. Pero está tranquila, nadie le va a copiar, porque es de hace varias temporadas. ¡Qué buen fondo de armario tiene la de Sumar! Últimamente nunca resta con sus estilismos. Más bien, multiplica a mejor su imagen estilística.
La presidenta de la Comunidad de Madrid es fiel a Victoria Colección y le sienta bien porque aparece radiante y estilosa. Nos enseña que es mejor su modelo azul noche que el de la señora del ministro de Transportes. Vicky Martín Berrocal es una apuesta triunfadora, como su nombre indica. También es una decisión segura, porque es menos probable que haya copias. Al igual que Coosy tiene muy buena relación tendencias-calidad-precio y es 'made in Spain', pero tiene un punto más sensual y menos modosito.
Otra firma de origen andaluz que despunta poco a poco en este desfile es IQ Collection. Mención especial para la mujer del presidente de Andalucía y para otra dama por su falda de flores maravillosa, también de la misma etiqueta. La marca fue creada por Inés Domecq y su socia Virginia Pozo quien da la casualidad que también es la fundadora y directora creativa de Coosy. Sí, como lo leen. Parece un enredo erróneo y no lo es, me lo ha confirmado la IA.
Aunque ambas marcas gustan y además cuentan con esta destacada creativa, me quedo con el lady castizo y sofisticado de IQ Collection. Un mix entre Carolina Herrera y Balmain muy molón. Manuela Villena, mujer del presidente de Andalucía, desfila en la 'alfombra real' con un modelo de hombreras prominentes a juego con un pantalón que describe a la perfección lo dicho de la firma española. Los volantes, el lazo y los tacones se convierten en aplicaciones y accesorios cómplices del outfit.
Tras ver el desfile de moda político/empresarial más importante del año saco en conclusión que hay que tener un par de zapatos de tacón color nude en el armario porque suavizan cualquier look; que luce mucho nuestro 'made in Spain', se repita modelo o no, y que, aunque está de moda el marrón y hay ejemplos para aburrir, nadie lo viste. Se cambia el color del año por modelos navy, blancos y negros o gris humo, pero en clave elegante y con un puntito de sofisticación.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Toda la vida informando en las pasarelas de Milán, París, Nueva York o Madrid, examinando las últimas colecciones de moda, entrevistando a diseñadores, modelos y celebrities; cruzando de la pasarela a la calle para contar lo que se lleva, se llevará y lo que toca descartar. Lo comparto ahora dando Puntadas con hilo en esta columna semanal, de carácter muy Inés Table y ecléctica, como la política.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete