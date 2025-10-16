Isabel Díaz Ayuso desempata con su vestido de Victoria el duelo entre Coosy e IQ Collection, el Día de la Hispanidad

La cita en el Palacio Real el Día de la Hispanidad se ha convertido en la pasarela de moda política más importante del año. Hasta allí llegan, después del desfile de las Fuerzas Armadas, políticas, empresarias, comunicadoras y mujeres de las ... fuerzas vivas españolas en general. Hace dos años vimos una repetición: mismo día, mismo vestido bicolor, mismo acto. Este 2025 tenemos doblete: por un lado, dos señoras a las que no pongo nombre con sendos vestidos de cuerpo a rayas y falda con una mega flor, que no voy a comentar por poco favorecedores, y, por otro lado, una invitada cuyo nombre también desconozco con idéntico diseño al de Yasmina, mujer del ministro Oscar Puente, que viste un modelo navy de botones dorados cuyo tamaño y forma podrían provocar convulsiones a Rebeca Argudo.

Repeticiones de modelo en la recepción del Palacio Real el Día de la Hispanidad Gtres

¿Qué tendrá Coosy que a todas las políticas gusta para este acto? Yo respondo: relación tendencias-calidad-precio, óptima. La teoría de compra también se apoya en que es 'made in Spain', pero este dato llega después. Yolanda Díaz, la más estilosa del acto, con permiso de Isabel Díaz Ayuso, también viste un modelo de la firma de Pontevedra. Pero está tranquila, nadie le va a copiar, porque es de hace varias temporadas. ¡Qué buen fondo de armario tiene la de Sumar! Últimamente nunca resta con sus estilismos. Más bien, multiplica a mejor su imagen estilística.

Yolanda Díaz viste un modelo de Coosy; Isabel Díaz Ayuso, un diseño de Victoria Colección, y Manuela Villena, dos piezas de IQ Collection, al igual que la falda de otra de las invitadas Gtres

La presidenta de la Comunidad de Madrid es fiel a Victoria Colección y le sienta bien porque aparece radiante y estilosa. Nos enseña que es mejor su modelo azul noche que el de la señora del ministro de Transportes. Vicky Martín Berrocal es una apuesta triunfadora, como su nombre indica. También es una decisión segura, porque es menos probable que haya copias. Al igual que Coosy tiene muy buena relación tendencias-calidad-precio y es 'made in Spain', pero tiene un punto más sensual y menos modosito.

Otra firma de origen andaluz que despunta poco a poco en este desfile es IQ Collection. Mención especial para la mujer del presidente de Andalucía y para otra dama por su falda de flores maravillosa, también de la misma etiqueta. La marca fue creada por Inés Domecq y su socia Virginia Pozo quien da la casualidad que también es la fundadora y directora creativa de Coosy. Sí, como lo leen. Parece un enredo erróneo y no lo es, me lo ha confirmado la IA.

Aunque ambas marcas gustan y además cuentan con esta destacada creativa, me quedo con el lady castizo y sofisticado de IQ Collection. Un mix entre Carolina Herrera y Balmain muy molón. Manuela Villena, mujer del presidente de Andalucía, desfila en la 'alfombra real' con un modelo de hombreras prominentes a juego con un pantalón que describe a la perfección lo dicho de la firma española. Los volantes, el lazo y los tacones se convierten en aplicaciones y accesorios cómplices del outfit.

Vestidos de Coosy y modelo drapeado con hombreras, de Victoria Colección D.R.

Tras ver el desfile de moda político/empresarial más importante del año saco en conclusión que hay que tener un par de zapatos de tacón color nude en el armario porque suavizan cualquier look; que luce mucho nuestro 'made in Spain', se repita modelo o no, y que, aunque está de moda el marrón y hay ejemplos para aburrir, nadie lo viste. Se cambia el color del año por modelos navy, blancos y negros o gris humo, pero en clave elegante y con un puntito de sofisticación.