Isabel Díaz Ayuso desempata con su vestido de Victoria el duelo entre Coosy e IQ Collection, el Día de la Hispanidad

Dos notas a tener en cuenta: la sofisticación sube en los mejores modelos vistos en el Palacio Real y los zapatos nude son el mejor accesorio para pisar de forma exquisita en cualquier ocasión

La cita en el Palacio Real el Día de la Hispanidad se ha convertido en la pasarela de moda política más importante del año. Hasta allí llegan, después del desfile de las Fuerzas Armadas, políticas, empresarias, comunicadoras y mujeres de las ... fuerzas vivas españolas en general. Hace dos años vimos una repetición: mismo día, mismo vestido bicolor, mismo acto. Este 2025 tenemos doblete: por un lado, dos señoras a las que no pongo nombre con sendos vestidos de cuerpo a rayas y falda con una mega flor, que no voy a comentar por poco favorecedores, y, por otro lado, una invitada cuyo nombre también desconozco con idéntico diseño al de Yasmina, mujer del ministro Oscar Puente, que viste un modelo navy de botones dorados cuyo tamaño y forma podrían provocar convulsiones a Rebeca Argudo.

Toda la vida informando en las pasarelas de Milán, París, Nueva York o Madrid, examinando las últimas colecciones de moda, entrevistando a diseñadores, modelos y celebrities; cruzando de la pasarela a la calle para contar lo que se lleva, se llevará y lo que toca descartar. Lo comparto ahora dando Puntadas con hilo en esta columna semanal, de carácter muy Inés Table y ecléctica, como la política.

