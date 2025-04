El esmoquin que deshonra a Miguel Ángel Muñoz en los Premios Laureus

La IA dice, según la RAE, que deshonrado es quien ha perdido el respeto o la reputación y Miguel Ángel Muñoz con el esmoquin que ha vestido en los Premios Laureus ha extraviado su buena fama estilística de modernete con maleta de escalador o ... trotamundos de lujo. La camisa negra, la chaqueta sin abrochar, que da sensación de estar fuera de servicio y ese juego de vivos y contrastes en los bolsillos le quitan los galones de elegante y minimalista, que la citada disciplina informática le otorga al buscar su nombre con la palabra clave: estilo.

A Stéfanos Tsitsipás le ocurre algo diferente, porque el esmoquin de Pedro del Hierro es muy elegante y le queda como un guante (rima sin querer), pero junto al modelo de Paula Badosa, los dos vestidos de blanco, y él sin pajarita, parecen salidos de una boda ibicenca. La desubicación estilística penaliza tanto como el outfit escogido y puede elevarse al cubo, aunque afortunadamente no es el caso del tenista griego.

Miguel Ángel Silvestre y Paula Badosa con el tenista griego Stéfanos Tsitsipás en los Premios Laureus, GTRES

No he visto la invitación de los Premios Laureus, pero intuyo, a juzgar por la vestimenta de la mayoría de deportistas e invitados, que el dress code exigía esmoquin. Por eso, no entiendo ni a Casillas, con su outfit de consultor y su bigote estilo 'latin lover'. Tampoco me explico lo de Florentino y lo de Pirri, los dos con trajes bien cortados, pero trajes de día, al fin y al cabo. Los tres tienen mucho nombre, poder e imagino que una hilera de esmóquines en su armario.

Me quedo con el clasicismo elegante de Luis de la Fuente. Sin estridencias modernas, pero con su esmoquin bien vestido, ajustado y posando como el caballero español que es. Sí, tengo debilidad por el seleccionador nacional, porque siempre se esmera en sus outfits y da sentido a lo que viste y calza. En junio del año pasado, en estas mismas 'Puntadas con hilo', durante la Eurocopa, hablé de su vestimenta en el campo de fútbol: Un olé por su traje (El Pulpo) y sus zapas (Adidas) y una ovación cerrada por lo que dijo antes del partido contra Italia: «¿Armani? Yo reivindico la moda española, nosotros somos de El Pulpo. Y estamos preparados para trabajar en el barro, la grúa o el despacho.»

Pirri con Florentino Pérez, Casillas y Luis Figo en los Premios Laureus. GTRES

Después de analizar las moderneces de MA Silvestre y Stéfanos Tsitsipás; el punto desahogado de Pirri, Florentino y Casillas, y de ensalzar a un clásico caballero español como Luis de la Fuente, les cuento que la última tendencia para el esmoquin es vestirlo con una chaqueta cruzada, tal y como muestra el gran galán: Luis Figo. Sin embargo, a pesar de la planta que gasta, la elegancia del conjunto de dos piezas y de la estupenda sonrisa de su protagonista, hay que afearle la camisa cuyos cuellos, demasiado largos y abiertos, ponen una carita triste al outfit, al igual que llevar abrochados los dos botones de la americana. Para inspirarse y saber cómo hay que vestirlas con acento 'brit', les emplazo a que busquen los looks de Alasdhair Willis, director creativo de Adidas, ex director creativo de Hunter, fundador de la revista Wallpaper y marido de Stella McCatney. El 'flow' de este creativo no tiene parangón.