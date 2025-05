Las diez marcas de 'influencers' ideales para este verano

A partir de su popularidad en las redes sociales, muchas de las 'influencers' del momento han aprovechado para explotar su talento como empresarias. Y qué mejor manera para hacerlo, que siguiendo una de sus grandes pasiones demostrada: La moda. Así, además de posar con los mejores looks para su feed de Instagram, las chicas más populares de esta red social se han atrevido a comerciar con sus propios diseños, siendo un éxito para sus seguidoras, y convirtiendo su estilo en auténtica tendencia.

María Pombo, Rocío Camacho o Natalia Osona, entre muchas otras, han dado la oportunidad a sus 'followers' de comprar un producto que lleva su personalidad y su estilo implícitos. De manera que, incluso, traspasando fronteras, se pueden comprar sus modelos más creativos para lucirlos en multitud de ocasiones.

1 Modelos con estilismos de la marca Himba @himbacollection Himba

María García de Jaime y su pareja Tomás Páramo han creado Himba bajo un concepto muy ' made in Spain'. Se trata de una firma que apuesta por la artesanía del país y un estilo personal y singular. En lugar de apuntarse a las novedades más actuales, la pareja ha optado por renovar un estilo sesentero al que no le falta detalle. Los estampados psicodélicos y los tonos naranjas y tierra son los protagonistas por excelencia de sus colecciones, y con ello consiguen crear looks sofisticados y elegantes con los que lucir retro y estilosa en todo momento.

2 Modelos con ropa de la marca Seima @seima.shop Seima

Una de las más conocidas 'influencers' del momento, Rocío Camacho, también se ha atrevido con una marca de ropa que ha denominado Seima. En ella refleja su estilo propio a través de 'crop tops', vestidos o faldas... que ella misma podría llevar, a un precio bastante asequible. Unas prendas a la última tendencia que además definen su versatilidad a la hora de vestir, para que sus seguidores puedan comprar tanto diseños 'casual' como otros más formales.

3 María Pombo con prendas de su firma Name The Brand name.thebrand Name The Brand

María Pombo es otra de las grandes emprendedoras en el mundo de la moda a partir de Instagram. Es la fundadora de la marca Name The Brand y, aunque no es su única creación, esta firma está pensada para comprar ropa que lucir en ocasiones especiales. Los vestidos tanto para el día como para la noche que ofrece la marca pronto se convierten en virales gracias, en parte, a la profunda presencia de la familia Pombo en las redes sociales, y también a los modelos con los que suelen colaborar en su web: ellos mismos.

4 Modelos de la marca Tipi Tent @tipitent Tipi Tent

Tipi Tent es el nombre de la otra firma de María Pombo creada junto a su marido Pablo Castellano, su hermana y su cuñado, Marta Pombo y Luis Gimenez. Y bajo el lema: «Ropa joven diferente pensada para gente que se atreve a ser diferente», se define su contenido. Así, ofrece una serie de colecciones que incluyen prendas juveniles y desenfadadas, de precios más asequibles que la anterior, que también si cabe, aún más éxito en Instagram.

5 Conjunto de la firma Laagam @laagam______ Laagam

Laagam es la tienda de ropa que Inés Arroyo ha conseguido posicionar entre las más populares en Instagram. El por qué: combina prendas sostenibles, con diseños exclusivos y elegantes, a un precio muy apropiado. La esencia de la marca además ayuda en su popularidad ya que ofrece una gran variedad de estilos desde los más atemporales hasta los más populares, que llegan a convertirse en auténticas tendencias. En adición, también ofrece servicio de estilismo online para convertir sus prendas en apuestas seguras.

6 Paula Ordovás con accesorios y vestido de Mypeeptoeshop @mypeeptoeshop Mypeeptoeshop

La periodista y experta en moda Paula Ordovás se atreve en Mypeeptoeshop no solo con una gran variedad de prendas para todo tipo de ocasiones, sino también con los accesorios más originales, y objetos decorativos para el hogar. Entre ellos pendientes de todas las formas imaginables o velas decorativas y perfumadas siguiendo las últimas exigencias del mercado.

7 Alexandra Pereira con vestido de Lovely Pepa @alexandrapereira Lovely Pepa

Alexandra Pereira está a los mandos de esta firma de ropa dirigida a mujeres modernas y con ganas de éxito, que lleva por nombre el mismo con el que se le reconoce: Lovely Pepa. Los modelos de sus colecciones evocan un espíritu viajero y bohemio que fusiona con un estilo casual y muy femenino. En definitiva, unos diseños que nacen de las experiencias personales de la bloggera, que comenzó su éxito compartiendo públicamente sus viajes con los 'outfits' que escoge para recorrerse el mundo.

8 Natalia Osona luciendo vestido de su firma @glowrias Glowrias

Glowrias es una de las firmas con más presencia en redes debido a la popularidad de sus diseños. Desde que la 'influencer' Natalia Osona comenzara su historia en las redes sociales llamándose Gloria Natalia, ya era notable las intenciones de la joven instagramer de querer ganarse un hueco en el mundo de la moda. En no mucho tiempo, con Glowrias, daría el salto que la posiciona como una de las marcas de 'influencers' más top, gracias a la diversidad en sus productos y sus precios.

9 Modelo con body de la marca Goi Clothing @goi Goi Clothing

La siguiente en la lista es Jessica Goicoechea con su creación Goi Clothing. Una línea de ropa absolutamente acorde a su estilo, y precisamente demandada por las seguidoras de la 'influencer' que quieren imitarlo. Los 'crop tops', escotes pronunicados, 'cut outs' o 'bodies' ajustados son el centro en torno al que gira Goi Clothing, además de la incorporación de prendas más deportivas como sudaderas o chándal completos para una oferta distinta entre todas las del resto del gremio.

10 Modelo de la marca Mus&Bombon @musbombon Mus & bombon

Marta Rimbau añade el toque clásico a las marcas de ropa por excelencia de las instagramers más conocidas. Mus & Bombon presenta diseños básicos muy versátiles con los que acertar para cualquier momento dependiendo de su combinación. Incluso ofreciendo prendas para conseguir looks 'comfty', en lo que destaca la firma de Marta Rimbau.

MÁS INFORMACIÓN Diez marcas españolas de bikinis que no conocías

Estas diez líneas de ropa de las 'influencers' más conocidas son la oferta ideal entre la que elegir para acertar en cualquier caso.