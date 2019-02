El último movimiento de Coki Prieto para dejar atrás su duro pasado con Javier Calle La interiorista ha solicitado al tribunal eclesiástico de la Archidiócesis de Sevilla la nulidad de su matrimonio

ABC

La separación de Coki Prieto y Javier Calle no hubiese sido motivo de chismorreos y titulares en la prensa si no llega a ser porque Alba Díaz es la nueva pareja del empresario. La diseñadora aristócrata dio el paso de poner punto final a su relación –menos de un año después de su boda en la histórica iglesia de San Esteban, Sevilla–, mientras que su ex comenzaba a salir con la hija de la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El Cordobés».

Un noviazgo que la aristócrata no quiso criticar en los medios de comunicación, pero que sí propició una auténtica tormenta mediática. Meses después de la separación que se formalizó en noviembre de 2018, Coki Prieto ha tomado la determinación de solicitar la nulidad eclesiástica de su matrimonio, según adelanta la revista «¡Hola!».

Ćoki Prieto y Javier Calle, el día de su boda

La joven interiorista ya ha acudido al tribunal eclesiástico de la Archidiócesis de Sevilla para anular su enlace con Javier Calle y ser por fin libre. Intenta dejar atrás ese breve periodo en el que un día fue la mujer del empresario y comenzar una nueva vida.

La ya expareja salió durante cuatro años, rompieron y tras reencontrarse organizaron su boda en un lapso de seis meses. Se dieron el «sí, quiero» el 12 de octubre de 2017 en una emotiva ceremonia en Casa Pilatos, Sevilla. Hubiera sido una boda más, sino fuera por algunos de los invitados: Gonzalo Caballero, Olivia de Borbón y Julián Porras, Alba Díaz o Felipe de Marichalar.