Twitter Polémica en las redes por el mensaje de apoyo de Javier Bardem al Open Arms Al igual que el también actor Antonio Banderas, pide la intervención de España ante la situación de bloqueo

ABC Madrid Actualizado: 12/08/2019 19:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Javier Bardem se ha sumado hoy al resto de famosos que han apoyado públicamente la labor del Open Arms, el barco humanitario liderado por la ONG española que lleva 11 días a la deriva en el Mediterráneo a la espera de que le ofrezcan un puerto seguro en el que atracar.

El galardonado actor ha grabado un vídeo, que la organización ha compartido a través de sus redes sociales, en el que se dirige directamente a Pedro Sánchez: «Uno mi voz a la de otras muchas personas que pedimos al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que lidere con España, país de origen de la ONG Open Arms y de todos sus cooperantes, que a riesgo de sus propias vidas salvan la de otras muchas personas, un procedimiento de reparto de todas las personas rescatadas en los diferentes estados de la Comunidad Europea».

🔴#JavierBardem se une a nuestra voz.

Por humanidad, por ética, por la dignidad humana. Por todo ello#PuertoSeguroYa

Mil gracias, Javier ❤️ pic.twitter.com/SJ4RiPf9pu — Open Arms (@openarms_fund) 12 de agosto de 2019

A través del mensaje, el marido de Penélope Cruz muestra su apoyo a los «cooperantes, tripulación y gente rescatada» que viajan a bordo de la embarcación y agradece a la ONG su lucha por «la dignidad humana, por salvar las vidas de personas que están huyendo de situaciones que no se pueden ni imaginar, con el único afán de sobrevivir y dar un futuro a sus familias y a sus hijos». Además, sostiene que España es «el país idóneo y justo» para coordinar y liderar la operación.

El posicionamiento público del actor en esta cuestión ha desatado una polémica en las redes sociales, donde múltiples usuarios al replicado al intérprete. «Con lo que se ahorró sin pagar Hacienda igual os puede ayudar bastante», expone un tuitero, haciendo referencia a los problemas con el fisco de Bardem. En la misma línea, otro asegura que «es lo que tiene de bueno la conciencia humana que te permite, al tiempo, defraudar a tus compatriotas y solidarizarte con completos desconocidos. Total, ni los vas a padecer ni los vas a mantener».

Es lo que tiene de bueno la conciencia humana que te permite, al tiempo, defraudar a tus compatriotas y solidarizarte con completos desconocidos. Total, ni los vas a padecer ni los vas a mantener. — La Jaca Paca (@jolvidomg) August 12, 2019

Antonio Banderas

Antonio Banderas celebraba recientemente sus 59 primaveras en la gala Starlite, donde también se pronunciaba al respecto. «Me parece un horror directamente. Todo se resume en que si no vamos para allá, ellos se vienen para acá. Requiere fondos y tiempo. Hay que hacer un plan Marshall en África. Eso podría llevar ya 50 años en marcha, pero a los políticos no les interesa porque solo piensan en sus cuatro años de Gobierno y además hay que tener fondos. Tenemos un grave problema con los populismos, que responde a la imposibilidad de los partidos tradicionales para resolver los problemas. En EE. UU., de repente llega a presidente un señor que quiere levantar un muro. No se puede ser tan pardillo», sentenciaba, refiriéndose a Donald Trump.