Todos los detalles del nuevo proyecto profesional del Príncipe Carlos y Katy Perry El padre de los Príncipes Guillermo y Harry ha hecho una petición muy especial a la artista

El pasado mes de noviembre una fotografía del Príncipe Carlos y Katy Perry ya hacía presagiar que se comenzaba a gestar un nuevo proyecto profesional entre ambos. La instantánea fue tomada en una reunión en Mumbai, en la que estuvieron presentes también algunos de los representantes de la British Asian Trust. Posteriormente, incluso, la artista californiana felicitó al hijo de la Reina Isabel II por su cumpleaños a través de las redes sociales.

Ahora, se ha conocido que su acuerdo ya se ha materializado, y el Príncipe de Gales ha nombrado a Perry embajadora de esta organización que él mismo puso en marcha en 2007 y cuyo objetivo es combatir la pobreza en la zona de sur de Asia. El encuentro en el que se ha oficializado el nombramiento ha tenido lugar en la cena anual celebrada por la entidad, que ha tenido lugar este martes en el Banqueting House de Londres.

El padre de los Príncipes Guillermo y Harry ha hecho una petición muy especial a la artista, que a partir de ahora formará «parte de la búsqueda de soluciones para la trata de niños» en países como India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh. Según las propias palabras de la cantante, se trata de un proyecto muy importante, ya que la India «ha ocupado durante mucho tiempo un lugar muy especial» en su corazón.

Todo por los niños

Este no es el primer proyecto relacionado con la protección de los derechos infantiles en el que se involucra Katy Perry, que y ha ofrecido previamente su apoyo a UNICEF. «Mi trabajo como Embajadora de Buena Voluntad me ha llevado a muchas partes del mundo y me ha abierto los ojos ante las vulnerabilidades de los niños», comenta, al tiempo que ensalza la misión de esta nueva aventura ne la que se ha embarcado para reducir «el tráfico de niños a la mitad».