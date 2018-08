Sophie Turner y el motivo por el que lloraba desconsolada en plena calle

Sophie Turner, Sansa Stark en «Juego de Tronos», fue pillada por los fotógrafos llorando a moco tendido en la calle. A raíz de estas imágenes publicadas por el portal «TMZ», las teorías sobre lo que le sucedía a la actriz se dispararon a través de la red social Twitter.

La mayoría de los seguidores achacaban las lágrimas al fin del rodaje de la serie «Juego de Tronos», pues ya se sabe que el último día de grabación lloraron todos los actores. Sin embargo, esa afirmación estaba lejos de ser la correcta.

Se habló también de que la joven estaba anulando su compromiso con su novio el cantante Joe Jonas, que si había recibido una mala noticia y todo tipo de hipótesis. Pese a todas las teorías, la actriz lloraba por un hecho más mundano que todos los propuestos: tenía dolores menstruales.

Lol. Thank god I have a loving fiancé. Periods are a bitch. https://t.co/O4EFGL80AM