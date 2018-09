Sofía Suescun: «Isabel Pantoja me da pena porque está harta. Es una madre que no puede con su hija» La ganadora de «Gran Hermano» y «Supervivientes» habló sobre su relación con Alejandro Albalá, la enfermedad de su madre y su opinión de los concursantes de «Gran Hermano VIP 6»

Sofía Suescun ayer se vistió de novia, pero no precisamente para casarse. La ganadora de «Gran Hermano» y «Supervivientes» posó como imagen de la firma Luna Novias para lucir las nuevas propuestas de 2019. Durante la presentación, la televisiva habló sobre su relación con Alejandro Albalá, la enfermedad de su madre y su opinión de los concursantes de «Gran Hermano VIP 6».

¿Cómo te ves vestida de novia?

Muy guapa, estoy ideal

¿No te dan ganas de pasar por la vicaría?

No, la verdad es que no soy muy de celebraciones y no me gustan ni las bodas, ni los cumpleaños, ni las navidades ni nada. No me transmiten nada y no he sido educada para eso. Ni me va ni me viene

¿Ahora como estás con Alejandro?

Hemos tenido nuestras idas y venidas pero como todo el mundo. La gente piensa que tenemos un papel y que damos la imagen perfecta de pareja pero no, esto es la realidad y somos niños de 20 años que están enamorados

¿Cómo está tu madre?

Bastante cansada con el tema de su enfermedad. Se lo están haciendo pasar fatal, sobre todo la Seguridad Social y la medicación que le hacen tomar. El día que hable va a temblar el Gobierno. No es ninguna tontería, tiene unas enfermedades de un peso muy grande. Reclama su incapacidad y lleva 25 años trabajando, sin bajas. Luego te vienen cuatro de fuera, les regalan el dinero como si cayera del árbol y les dan una paga sin pensarlo. Deberían valorar a la gente que está aquí y se lo curra

¿Cómo es la enfermedad?

Ella está en casa y toma una pastilla para regular las plaquetas que hay que tener como máximo 400.000. Ha llegado a tener 1 millón y medio y le podía haber dado un ictus. Tiene muchas ganas de hablar y de contar todo. Le hace falta un papel para hablar, la sentencia firme en la que reclama su incapacidad, será en menos de un mes. Hay muchas trabas y se han portado fatal con ella porque hay mucha gente enferma que tiene que demostrar por activa y por pasiva

Hace unos días publicaba una foto con su novio desnudos en una bañera. Es referente entre los más jóvenes, ¿no existe ningún filtro o meditación antes de subir esas imágenes subidas de tono?

El cuerpo humano lo conoce todo el mundo. Creo que todos comemos y «cagamos» por el mismo sitio. Todos tenemos lo mismo, por lo tanto no es nada nuevo. Creo que el mundo está todavía muy anticuado. A mí si me apetece subir una foto y puedo, porque la gente que me critica es porque no puede, lo haré. No considero que esto afecte a nadie. Soy consciente de que me siguen niños muy pequeños pero estoy educada con unos valores muy buenos

¿Qué piensas sobre Chabelita en «Gran Hermano VIP»?

La verdad que me está sorprendiendo porque pensaba que sería un mueble como en «Supervivientes». Ha conseguido que la Pantoja hable y su entrada ha sido muy buena y rentable. Isabel me da pena porque está harta. Es una madre que no puede con su hija, pero también su otro hijo ha llevado una vida a la ligera y solo machacan a Isa. Espero que esté siguiendo a Chabelita y que llame a la casa para apoyar a su hija

¿Qué te ha parecido el temprano abandono de Oriana?

Oriana ha sido la decepción de la edición, me alegra que tenga que pagar la multa. Me parecieron muy feas y prepotentes las maneras en las que entró a plató, esta niña no va a aprender, no sé qué es para ella el trabajo ni qué valores tiene. Le va a ir muy mal en la vida, pero espero que esto le haya servido de escarmiento

¿Piensa dedicarse toda la vida a la televisión o tiene alguna expectativa laboral diferente?

La televisión es un trabajo en el que ahora mismo me reclaman muchísimo y a mí me encanta. Tengo los estudios hasta los 18 años pero puedo meterme en cualquier momento en la universidad y puedo hacer lo que quiera porque tengo esa capacidad y seguridad de proponerme lo que quiera y conseguirlo pero como estoy en la televisión súper contenta y me encanta ahí voy a seguir