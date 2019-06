Sarah Ferguson revela uno de los dramas de la Familia Real británica La exmujer del Príncipe Andrés ha contado el desagradable episodio que vivió un miembro de la monarquía británica

Sarah Ferguson ha desvelado algunos de los detalles más desconocidos de la Casa Real Británica. La Duquesa de York se ha encargado de destapar algunos episodios privados de los familiares de Isabel II en un documental.

El contenido audiovisual, que se emitirá en la televisión alemana este año, es una investigación sobre la vida de la Princesa Louise, la madre del Príncipe Alberto, marido de la Reina Victoria. Ferguson ha adelantado algunos de los datos que se emitirán en el documenta, como que a Louise la llevaron a una aldea alemana para separarla de sus dos hijos y que no pudiera volver a verlos: «Fue repudiada por su marido, Ernesto I, duque del Saxe-Coburg Saalfield y la enviaron a St Wendel. Lo que ella hubiera hecho para molestar a Ernesto, quien parecía estar cansado y aburrido de ella y quería divorciarse, fue algo que para mí no tiene palabras, ya que tuvo que separarse de sus dos hijos y no volverles a ver», ha confesado Sarah en una entrevista para la revista «Hello!».

La exmujer del Príncipe Andrés siempre se ha mostrado interesada por la vida de la Reina Victoria, la tatarabuela de sus hijas Eugenia y Beatriz. De hecho, hace unos años participó en la producción de la película «La joven Victoria», en la que se narra la juventud de la monarca.

La Duquesa de York confesó que durante el rodaje del documental vivió momentos muy emotivos: «Cuando estuve junto a su tumba sentí un viento frío que me puso la piel de gallina. Encontré paz y calma. Me siento muy orgullosa de que le demos a Louise su propia voz y honrar a la increíble persona que seguramente fue».