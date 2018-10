Sarah Ferguson, molesta porque el embarazo de Meghan Markle «eclipsa» la boda de su hija

Parecía que la boda de la Princsea Eugenia y Jack Brooksbank sería el punto final a un año agitado para la Familia Real británica, pero no ha sido así. Este lunes, el palacio de Buckingham anunciaba que Meghan Markle y el Príncipe Harry esperan su primer hijo. Una noticia que llegó a los familiares de la pareja durante la ceremonia del pasado viernes, cosa que parece no haber gustado a la madre de la novia.

Sarah Ferguson, que este lunes cumple 59 años, no parece haberse tomado bien que la noticia se publique hoy, ni que «eclipse» el enlace de su hija.

So proud of Eugenie #wedding @TheDukeOfYork pic.twitter.com/K9BD9NJQcu

Tan pronto como el palacio de Kensington, residencia oficial de los duques de Cambridge y los de Sussex, hizo oficial el embarazo, Ferguson comenzó a publicar varios mensajes en su cuenta oficial de Twitter referidos a la boda de su hija: el agradecimiento a los diseñadores de sus tres vestidos o varias imágenes de la pareja.

Andrew and I are proud to welcome Jack to the York family #wedding@TheDukeOfYorkpic.twitter.com/L6Jrf3NOQX