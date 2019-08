Sálvame El preocupante motivo de la «desaparición» de Antonio Tejado El colaborador de «Sálvame» llevaba meses «desaparecido» y con un comportamiento extraño

Antonio Tejado ha sido el indiscutible protagonista de esta semana en «Sálvame», programa para el que colabora pero al que lleva sin acudir desde hace meses. Sus compañeros, tras intentar seguirle la pista durante los 69 días que ha estado desaparecido, decidieron ponerse en contacto con su entorno y, después de días de especulaciones, se ha conocido el verdadero motivo por el que se ha mantenido alejado del foco mediático.

Hace tan solo un par de días, una mujer llamada Marta mostraba pruebas y aseguraba al programa estrella de las tardes que había recibido una videollamada «subida de tono» desde la cuenta de Facebook del televisivo. La mujer tachó de «asqueroso» este comportamiento e hizo saltar las alarmas sobre la situación sentimental del sobrino de María del Monte. Y es que, tras años de intensos amoríos, parecía que había encontrado la estabilidad con su nueva novia, Marina, una chica más joven.

Tras salir a la luz las supuestas videollamadas, Tejado seguía manteniendo un silencio sepulcral, por lo que parecía que esta situación sería la culpable de su ausencia. Sin embargo, su pareja decidía sacar la cara por él. «Yo confío en Antonio y yo sé perfectamente que es mentira por lo tanto, no me preocupa lo más mínimo (...) Vosotros conocéis un personaje, yo conozco a la persona, es mi pareja. Me importa una mierda lo que se diga en la tele», sentenciaba, visiblemente enfadada.

Al día siguiente era el propio exconcursante de «Gran Hermano Dúo» quien decidía ceder y hablar con sus compañeros. Pero su actitud y la voz quebrada con la que se dirigió a ellos generó un gran revuelo. «La verdad es que me encuentro mal, muy mal. Decidí aislarme pero esto es una rueda de a que no puedes salir», un gran enfado que no dejó indiferente a nadie.

Finalmente, durante la tarde de ayer María Patiño, que había hablado con el colaborador, arrojó algo de luz sobre la misteriosa situación que le rodea. Según sus propias palabras, está atravesando un «problema grave» y se encuentra en un «momento delicado». «Antonio está ahora mismo en las mejores manos (...) la familia ha reaccionado y se le va a ayudar», contaba.

Patiño ha insistido en que se trata de un asunto preocupante porque Tejado está « en un momento de absoluta soledad». Aún así, asegura que «ahora comienza un camino para Antonio en el que, al menos, ha dejado de mentirse a sí mismo, que es lo importante» «Lo único que necesita Antonio ahora mismo es cariño y ayuda», recalcaba la presentadora.