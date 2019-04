Sálvame El golpe definitivo de Gil Silgado para hundir a María Jesús Ruiz El ex de la modelo acudió al plató de «Sálvame» donde habló sobre las acciones que va a emprender contra su ex y su madre, Juani Garzón

ABC Madrid Actualizado: 23/04/2019 15:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La venganza definitiva de María Jesús Ruiz

Poco le ha durado la felicidad a María Jesús Ruiz tras vencer a Kiko Rivera en la final de «Gran Hermano Dúo» hace tan solo dos semanas. José María Gil Silgado, su ex y el hombre de su vida tal y como confirmó ella misma dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, concedió una entrevista en exclusiva con Kike Calleja para «Sálvame» en la que cargó duramente contra la ex Miss España y su madre, Juana Garzón.

Posteriormente, desde «Sálvame» se volvieron a poner en contacto con el empresario, quien dejó claro que la guerra con su ex sólo acaba de empezar. En primer lugar, asegura que ha pedido una orden de alejamiento para que su exsuegra, Juani Garzón, no pueda acercarse a la hija que él y la modelo tienen en común. Los motivos de dicha demanda, sostiene, radican en una discusión en la que ambas le insultaban delante de la pequeña: «Esto es casi una agresión delante de personitas que no deben de ver eso», argumenta.

Pero la cosa no se queda ahí: también le reclama la cantidad de 20.000 euros a Ruiz en concepto de una deuda que, siempre en palabras de él, aún no le ha pagado. «Es una orden de ejecución de sentencias y como tiene la obligación de pagar igual que tuvo la de insultarme pues que pague, que pare eso tiene el dinero», agrega indignado.

No contento con eso, está decidido a conseguir la custodia de su hija y que va a pedir un informe psicológico para estudiar si la exmiss «está capacitada y ver si puede cuidar de la pequeña».

María Jesús Ruiz, por su parte, intentó mostrar su indiferencia publicando en Instagram una imagen junto a su familia acompañado por el siguiente mensaje: «Gracias a la vida por darme momentos así junto a mi familia, por más que queráis no podréis desestabilizar el cariño de una madre hacia una hija».