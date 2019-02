Sálvame La curiosa reacción de Belén Esteban al meme ofensivo e hiriente de Jesulín de Ubrique A la televisiva no le ha hecho ninguna gracia el mensaje que envió su expareja a una periodista

La broma de muy mal gusto de Jesulín de Ubrique envió a una periodista esta semana no ha hecho ninguna gracia a Belén Esteban. En el meme aparecía la «princesa del pueblo» durmiendo y con un pijama, en una imagen poco favorecedora de su paso por «GHVIP», rodeada de mujeres en una imitación de la polémica portada del disco de Maluma.

«¿Ves el error», escribía Jesulín de Ubrique al enviar el montaje a una periodista de Telecinco. Para sorpresa de todos, la colaboradora de televisión no expresó su ira contra este hiriente y ofensivo meme que reenvió el torero. Hizo practicamente caso omiso a la «bromita» del que fue su expareja y zanjó el tema con unas contundentes palabras: «No me interesa nada, que haga lo que quiera».

Fue después de las risas de los colaboradores del espacio de «Sálvame», entre las que se encontraban las de Paz Padilla, cuando la televisiva acabó admitiendo que no le hacía ninguna gracia. «A broma os lo tomaréis vosotros», les espetaba con signos de malestar.

Como suele decir habitualmente la propia Belén Esteban, hace falta bastante poco para que se encienda y salte, aunque en esta ocasión ha intentado mantenerse serena para no tensionar aún más la cuerda con su ex y no provocar más disgustos a la hija que tienen en común. La televisiva está ahora en un momento muy feliz de su vida, a punto de casarse con su pareja, y el resto intenta que no le afecte.