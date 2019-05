Sálvame Anabel Pantoja desvela sus temores más oscuros A pesar de ser conocida en toda España por ser la sobrina de Isabel Pantoja, fuera de los problemas familiares poco se sabe de su vida personal y amorosa

Es tiempo de cambios para Anabel Pantoja. Ahora mismo se encuentra inmersa en un proceso de transformación física en «Sálvame», donde cada semana controlan su peso.

A pesar de ser conocida en toda España por ser la sobrina de Isabel Pantoja, fuera de los problemas familiares poco se sabe de su vida personal y amorosa. Esta semana, la prima de Chabelita y Kiko Pantoja ha desvelado sus miedos ocultos y aquello que quiere «desterrar para siempre» y ha conatdo por primera vez cómo fueron los comienzos con su actual novio, Omar. « Me eligió a mí… Se fijó en mí entre 20.000 chicas. Me buscó y se presentó en Sevilla». La pareja se conoció en un local nocturno de la capital andaluza y desde ese momento no se han separado.

«Lo de mi físico me ha influido en las relaciones», y ha añadido visiblemente emocionada que pensaba que nadie se fijaría en ella por su curvas. Pero desde que conoció a Omar es una persona nueva y espera «que sea el hombre de mi vida». La colaboradora ha confesado que sus inseguridades le han dado más de un dolor de cabeza en el pasado y espera no volver a recaer en sus inseguridades. Ahora lo único que espera es mantener «la pasión, la estabilidad y el respeto».