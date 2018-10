Sálvame: Alejandra Rubio no quiere ser «hija de» y busca un trabajo para pagar las facturas La hija de Terelu Campos se mudó hace unos meses al centro de Madrid junto a su novio, mientras comienza sus estudios en el prestigioso Instituto Europeo di Design

ABC

Actualizado: 17/10/2018 19:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alejandra Rubio ha vivido a lo largo de este 2018 una revolución que ha dado un vuelco a su vida. La hija de Terelu Campos está siendo uno de los mayores apoyos de la presentadora de cara a sus problemas de salud, pero también ha abandonado el nido y se enfrenta a su vida como adulta.

Rubio se mudó hace unos meses junto a su novio, Álvaro Lobo, al barrio de Malasaña. Además, ha empezado sus estudios en el Instituto Europeo di Design, donde se ha enfrentado ya a los problemas que lleva aparejada su fama.

Tras encontrarse en su primer día de clase con una nube de fotógrafos a las puertas, la joven volcó su rabia en Instagram, donde ha lamentado que no pudo empezar las clases «como una niña normal». «Yo entiendo que es su trabajo y que yo soy un personaje público, pero no es justo y me lo ponen muy difícil para relacionarme con la gente y que me traten por cómo soy y no por quién soy», añadió.

Y es que la saga familiar de la que procede, las Campos, pone a Alejandra en el ojo del huracán. Sin embargo, ella tiene claro que no quiere ser «hija de». Por eso, para hacer frente a los gastos de su nueva viviendia, Rubio ha comenzado a trabajar como relaciones públicas de la conocida discoteca «Tiffany's The Club» en la capital.

Con más de 133.000 seguidores en Instagram, Rubio tiene sin duda un buen público joven al que dirigirse y recomendarles que utilicen sus listas para acceder al local, en el que su novio es uno de los DJ habituales.