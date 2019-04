ABC Madrid Actualizado: 28/04/2019 13:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jorge Javier Vázquez acaba de superar el mayor susto de su vida. Tras sufrir un derrame cerebral, el presentador fue operado de urgencia a finales del pasado mes de marzo y días más tarde recibía el alta hospitalaria de la clínica La Zarzuela de Madrid, donde fue intervenido de urgencia de un aneurisma cerebral.

Ahora el presentador deberá seguir las prescripciones médicas. «No soy un inconsciente y cumpliré a rajatabla lo que me digan los médicos, pero cuando me digan 'adelante', lo haré». Y no es para menos, lo que ha quedado en un susto, un aviso, podía haber sido trágico.

Hace dos semanas saltaba a la luz que los médicos le habían obligado a aparcar su trabajo, tanto como presentador de televisión como su trabajo como actor teatral en «Grandes Éxitos». El televisivo se ha visto obligado a cancelar toda su gira de teatro pues no puede su salud le impide viajar por España cada fin de semana.

Anoche, el presentador se sentó en el sillón deb «Sábado Deluxe» por primera vez como invitado con Belén Esteban como presentadora. La «princesa del pueblo» le preguntó sobre el hecho de tener que abandonar las tablas, a lo que Jorge Javier Vázquez dijo: «Soy muy disciplinado y hago a rajatabla lo que me digan los médicos. Veo las imágenes de la función y tengo una sensación de derrota, porque he tenido que cancelarla definitivamente. Voy a tener que lidiar con este sentimiento de derrota, era mi sueño cumplido y he tenido que dejarlo. Me da una pena tremenda por los compañeros de la función, no he podido ni despedirme de ellos», confesó.