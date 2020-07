El Príncipe Harry estaba más ansioso que Meghan Markle por abandonar la Familia Real Los primeros textos de la nueva biografía de los Sussex −que saldrá a la venta el 11 de agosto− reabren las cicatrices provocadas por el Megxit

Una de las ventajas para la Reina Isabel II de tener 94 años y llevar casi 70 como monarca, es que, probablemente, ya lo ha visto casi todo. O no, pero su pragmatismo y carácter equilibrado le han permitido superar todo tipo de escándalos dentro de su familia. Esto no quita que el último de ellos le vaya a suponer un nuevo quebradero de cabeza. El libro «Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family» («Encontrando la libertad: Harry, Meghan y la creación de una Familia Real moderna»), escrito por la periodista estadounidense Carolyn Durand y el británico Omid Scobie, tan cercano a los Sussex que se le conoce como «el portavoz de Meghan Markle», verá la luz oficialmente el próximo 11 de agosto, pero ya han sido dados a conocer algunos fragmentos publicados en entregas por The Times y The Sunday Times. Si por la víspera se saca el día, será un bestseller, a juzgar por el amor y el odio que siente el público hacia la pareja, y no solo en Reino Unido.

Pese al intento de la monarca de dar carpetazo al Megxit y a que los Sussex viven desde hace meses en Los Ángeles con su hijo Archie, que cumplió un año en mayo, los primeros avances del libro evidencian que la publicación reabrirá heridas que aún no han tenido tiempo de sanar. En sus 368 páginas, «va más allá de los titulares para revelar detalles desconocidos de la vida del Príncipe Harry y Meghan juntos, disipando los muchos rumores e ideas equivocadas sobre la pareja a ambos lados del charco» y explica que es «un retrato honesto, cercano y desarmador de una pareja segura, influyente y progresista que no tiene miedo de romper con la tradición».

Los autores describen en él las fuertes tensiones entre los Sussex y otros miembros de la Familia Real, sobre todo Guillermo y Catalina de Cambridge. La relación entre Harry y su hermano estaba tan deteriorada que durante algunos meses apenas hablaban, revelan los autores, que afirman que Catalina «hizo poco para cerrar la brecha» entre los cuatro. También detallan la sensación de abandono, falta de apoyo e incluso de ninguneo que sentía la pareja, y por supuesto, del sufrimiento ante la presión mediática que soportaron y que incluso los llevó a una batalla legal con varios tabloides.

Toda esta «amargura y luchas internas», según The Times, es lo que los llevó a tomar la decisión de poner tierra de por medio y abandonar sus deberes reales. Meghan confiesa su frustración con una frase lapidaria: «Renuncié a toda mi vida por esta familia». A Harry la situación lo destrozó. « Él ama a la Reina, pero su esposa se siente agraviada y él adora a su hijo. Todo el mundo de Harry es Archie». Además, el hijo menor de Diana de Gales se sintió muy dolido cuando fue tachado de «demasiado sensible» por otros miembros de su familia. Según el libro, pese a todo lo que se ha dicho, era sobre todo Harry quien estaba ansioso por dejar de formar parte de la monarquía y de sus estrictas reglas.

Los Sussex han negado haber contribuido con la publicación, en la que sus amigos se refirieron a algunos funcionarios del Palacio como «víboras». « El duque y la duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no colaboraron» en el libro, dijo un portavoz de ambos en un comunicado, y añadió que éste se basa «en las propias experiencias de los autores como parte de la prensa real, y sus informes independientes».

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Jonny Dymond, que cubre los asuntos de la Familia Real para la BBC, considera que el libro no dice nada nuevo, y «más que hacer revelaciones particulares sobre quién hizo qué a quién y cuándo», lo que hace es pintar el retrato de una pareja que ha vivido en el centro de un terrible torbellino. El diario The Telegraph se mostró muy crítico, diciendo que probablemente quienes «encontraron su libertad» (en referencia al título del libro) con la salida de los Sussex, son los demás: «Es un libro que solo sirve para recordarle al público que los “royals” que vuelan demasiado cerca del sol, pierden rápidamente su brillo».