Pena de cárcel, el peor capítulo de los Alcántara La implicación de Imanol Arias y Ana Duato en el caso Nummaria podría costarle a ambos unas condenas de hasta 32 años de prisión

Angie Calero SEGUIR Madrid Actualizado: 07/03/2020 00:26h

En «Cuéntame cómo pasó» hace tiempo que los Alcántara no pasan por su mejor época. Hace ocho capítulos que Mercedes (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias) firmaron los papeles de su separación matrimonial y, aunque se siguen queriendo, no parece que vayan a reencontrarse en el terreno sentimental.

La serie producida por el Grupo Ganga ya suma veinte temporadas y, hace solo unos días, RTVE anunció su renovación por dos más. «Hay Alcántara para rato», publicaron en redes sociales. Los Alcántara han vivido muchas vidas. De hecho, Duato y Arias ya experimentaron en esta ficción los problemas financieros que ahora atraviesan. Ocurrió en los tiempos en que Antonio trabajaba en Construcciones Nueva York y Don Pablo le hizo firmar unas transferencias cuyo dinero iba a «una cuenta secreta» que Mercedes no sabía para qué servía. «Vamos a ver, Merche. Hay unas cuentas que son opacas, que no conoce nadie y hay un dinero con facturas que son falsas. Hacen que compran pero no compran nada, Merche, ¿entiendes? Para que Hacienda no se entere», le explicó Antonio.

Y resulta que la pareja de actores lleva cuatro años intentando recomponerse de algo parecido, tras ser acusados de varios delitos fiscales y contra la Hacienda Pública en el marco del caso Nummaria. Precisamente ayer se hizo público el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción por el fraude fiscal cometido durante años a través de sociedades instrumentales creadas por el abogado Fernando Peña en su despacho (Nummaria), situado en el número 5 de la madrileña calle de Juan Bravo. Aunque la mayor pena recae sobre el abogado -para quien pide 298 años de cárcel- por liderar una organización criminal para evadir impuestos, entre los otros 31 acusados se encuentran Ana Duato e Imanol Arias.

En la lista

Anticorrupción solicita 32 años de cárcel para la actriz y 27 para su compañero en «Cuéntame», por 7 y 6 delitos fiscales y contra la Hacienda Pública, respectivamente. En la lista de acusados también figuran el marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeau, para el que la Fiscalía pide 18 años de cárcel, y la hermana de Arias, Ana Isabel, que se enfrenta a una pena de 10 años.

Miguel Ángel Bernardeau, el marido de Duato, se enfrenta a 18 años de cárcel

Según el escrito de acusación de 66 folios, la cuota defraudada por Duato entre 2010 y 2017 asciende a 1,9 millones de euros, de los que ya ha devuelto a Hacienda un total de 838.000 euros. En el caso de su marido, las cuotas defraudadas en concepto de IRPF ascienden a 708.128 euros entre los años 2011 y 2015. La Fiscalía considera que «ocultaron al fisco parte de sus rentas», principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor, en «Cuéntame cómo pasó». La estructura societaria creada ad hoc por Nummaria para Duato consistió, hasta 2013, en la cesión por parte de la actriz «de sus derechos de imagen a una sociedad bajo su control Gaumukh AEIE». Esta sociedad a su vez estaba participada en un 40 por ciento por una mercantil inglesa y en el 60 por ciento por Grupo Ganga Producciones S.L, una entidad de la que Duato es partícipe junto con su marido. Al cobrar sus ingresos a través de Gaumukh AEIE, la actriz conseguía pagar menos a Hacienda de lo que habría tenido que embolsar en el caso de hacerlo como persona física. Además, se fijó desde esta sociedad una retribución para la actriz por un importe muy inferior a lo facturado por sus servicios en forma de renta vitalicia.

Según el fiscal, «el único sentido de esta estructura de fraude es intentar transformar una renta de actividad profesional por el trabajo como actriz de Ana Duato en una renta vitalicia pretendiendo disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60% establecida para este tipo de rentas».

Por otro lado, Duato -que percibía 63.101 por cada capítulo de «Cuéntame»- entre 2013 y 2017 dejó de facturar 85 episodios de la serie, que sí cobró Grupo Ganga Producciones S.L., sociedad suya y de su marido, y cuyo importe final recaló en sociedades patrimoniales, donde realiza inversiones personales y titulariza su patrimonio.

El caso de Imanol

El abogado Fernando Peña también creó una estructura de fraude para Imanol Arias -donde estableció un patrón parecido al que tenía Duato-, para transformar una renta de actividad profesional por su trabajo como actor en una vitalicia. La cuota defraudada por el actor en concepto de IRPF entre 2009 y 2015 fue de 2,7 millones, de los que hasta el momento ha devuelto a Hacienda 2,3.

El actor contó con la ayuda de su hermana Ana Isabel (arriba) para gestionar su entramado societario.

Para manejar el entramado societario creado por Nummaria para él, Arias contó con la ayuda de su hermana Ana Isabel, quien actuó como representante y administradora de las sociedades Leitmotif Projects AEIE y Rosedale Ltd.

«Devolveré todo el dinero y cumpliré con lo que se me diga», aseguró ayer el actor a la agencia «Europa Press». Y añadió: «No puedo ni quiero decir nada, no puedo colaborar con el juicio paralelo, llevamos tres años con esto».

Cuando comenzó la fase de instrucción del caso Nummaria, Duato y Arias declararon que se sentían «estafados» por el despacho y que no sabían que lo que hacían era ilegal. Durante este tiempo han ido pagando las cantidades que Hacienda les reclamaba en concepto de impuestos presuntamente defraudados (para ello incluso han tenido que hipotecar alguna de sus propiedades) con la idea de que sirviera de atenuante para la imposición de la condena.

Desde Ganga Producciones declinan hablar con ABC sobre temas fiscales, pero sí aseguran que este asunto no afectará a la serie. Ahora solo falta saber cuándo tendrá lugar el juicio y si la pareja de actores más familiar de la televisión acabará pactando con Hacienda y la Fiscalía para conseguir una rebaja de la condena.