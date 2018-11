Paula Echevarría se pronuncia sobre la relación de Ares Teixidó y David Bustamante La presentadora de televisión aseguró la pasada semana que mantuvo un affaire con el cantante durante ocho meses, en pleno proceso de divorcio

La entrevista de Ares Teixidó en al que aseguraba que mantuvo una relación con David Bustamante durante ocho meses y en la que decía que estaban enamoradísimos sigue dando que hablar. Pese a que el cantante no se ha pronunciado al respecto, sí lo ha hecho su ya exmujer, Paula Echevarría.

Pese a que el affaire tuvo lugar cuando la pareja todavía estaba casada, ya a punto de divorciarse, la actriz ha asegurado que prefiere mantenerse al margen de la vida sentimental del padre de su hija, como así ha dicho a la revista «Semana». «Todo esto ya me queda muy lejos. Estoy muy feliz y centrada en mi vida, que gracias a Dios es maravillosa», decía Echevarría que, en estos momentos, está muy feliz al lado del futbolista Miguel Torres, con el que lleva ya varios meses de relación.

En dicha entrevista, Teixidó asegura que mantuvieron una relación de ocho meses. «Antes de que se publicara la noticia, mi relación con David Bustamante era genial, algo bonito. Después de conocer lo nuestro lo recuerdo muy mal. Me superó el trato que se me dio en televisión, la forma en la que se me juzgó», cuenta en exclusiva a la revista «Lecturas». Las imágenes de ella saliendo de la casa del cantante coincidieron con la mediática separación de Paula Echevarría. En aquel momento, la actriz todavía era su mujer e intentaban hacer las cosas de la mejor manera posible por el bien de la hija que tienen en común.

Teixidó no ha dudado en reconocer que fue Bustamante el que se interesó por ella: «El 14 de septiembre de 2017 en la fiesta de Telemadrid. Él forzó que estuviéramos solos en su camerino y enseguida surgió el feeling... Eso fue un jueves. Él actuaba el fin de semana y estuvimos hablando por teléfono muchísimo, pero no sabía cuándo íbamos a vernos de nuevo. El domingo se plantó en mi casa de Barcelona. Me dijo: 'Prepara cena para dos que estoy llegando'. ¡Para que luego dijeran que era yo la que buscaba a él!».

Las cosas dejaron de funcionar cuando su relación se hizo pública, como ella misma asegura: «Estábamos durmiendo. Abrí el whatsapp y me encontré con la portada. Todo lo que decía Lecturas era cierto. Le desperté y nos pusimos súper nerviosos. Ese día fue muy duro. Tuve mucho miedo». Lo que más le fastidió es que la gente pensara que había sido ella la que filtró la noticia. «Me jodía mucho que dijeran que yo lo había contado. Nunca llamé a nadie. Pregunté a David si dudada de mí, tenía pavor de que él creyera que le había vendido. Me dijo: 'Sé la verdad, sé que no'», reconoce.