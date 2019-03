Lo que Obama tiene que decir sobre el compromiso de Jennifer López

Desde que Jennifer López y Álex Rodríguez anunciaran su compromiso han recibido cientos de mensajes y felicitaciones, por no hablar de la gran cantidad de «memes» relacionados con él éxito musical de la cantante, «El Anillo», que han recorrido las redes sociales.

Pero sin duda, la última de ellas no ha dejado indiferente a nadie. Y es que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha escrito una carta de su propio puño y letra para felicitar personalmente al futuro matrimonio.

Así lo ha dado a conocer la pareja a través de sus redes sociales, donde han compartido una instantánea en la que aparece el sobre y la carta firmada por el político. «Esto lo significa todo para nosotros», confiesa orgulloso Rodríguez.

This means the world to us.

#44 pic.twitter.com/TyIQTMAOpW